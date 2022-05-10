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Восстанавливают объекты после обстрелов: энергетики ремонтируют электросети Укрзализныци

Виталий Чайка Виталий Чайка Редактор Industry Сегодня
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10 мая, 15:30
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Энергетики ДТЭК помогают возобновлять работу электросетей на железной дороге в разных областях
Инфраструктуру на железной дороге ремонтируют после обстрелов
Инфраструктуру на железной дороге ремонтируют после обстрелов / Фото: Getty Images, Коллаж: Сегодня

Работники компании ДТЭК Рината Ахметова помогают коллегам из Укрзализныци восстанавливать электрические сети во Львовской и Киевской областях.

Как сообщили в пресс-службе компании, речь идет об объектах, подвергшихся ракетным ударам со стороны российских захватчиков.

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"ДТЭК понимает, насколько важно восстановление объектов железной дороги для всей страны. Поэтому 6 бригад и 5 единиц техники из ДТЭК Одесские электросети и ДТЭК Днепровские электросети отправились на помощь коллегам из Укрзализныци", – отметили в компании.

Повреждения на железной дороге

На прошлой неделе из-за вражеских обстрелов получили повреждения несколько энергообъектов Укрзализныци по всей стране. В связи с этим без света остались жители окрестных населенных пунктов и остановилось железнодорожное сообщение.

28 специалистов ДТЭК будут работать, чтобы как можно скорее возобновить работу электрооборудования и вернуть нормальное функционирование железной дороги во Львовской и Киевской областях.

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Аварийные бригады энергетиков ДТЭК непрерывно работают, чтобы оперативно восстанавливать электроснабжение населенных пунктов, пострадавших из-за боевых действий.

"Энергетики, специалисты Укрзализныци вместе с врачами, волонтерами, поставщиками необходимых пищевых продуктов и лекарств делают все от них зависящее, чтобы поддержать Украину и украинцев в сложных условиях", – резюмировали в компании.

Города снова со светом

Раньше мы писали, что аварийные бригады продолжают работы в Киевской, Донецкой и Днепропетровской областях. В течение 9 мая энергетики ДТЭК вернули свет более 10 тыс. семей в 22 населенных пунктах.

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За прошедшие сутки удалось возобновить электроснабжение для 2,1 тыс. домов в Киевской области. Работы проводились в Бучанском и Вышгородском районах:

  • Гостомеле;
  • Горенке;
  • Ирпене;
  • Буче;
  • Кухарях;
  • Тетеревском.

Кроме этого, бригадам энергетиков за сутки удалось полностью или частично вернуть свет в 14 населенных пунктов Донецкой области. В Днепропетровской области свет вернули еще 300 семьям, дома которых были обесточены из-за обстрелов.

Раньше мы писали, сколько электроэнергии во время войны произвели украинские ТЭС, и рассказывали, благодаря кому украинские города остаются со светом даже во время войны.

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