Найбільші повоєнні роботи завершено: світло на Київщині повністю відновили

Київська область знову зі світлом / Фото: ДТЕК, Колаж: Сьогодні

Енергетики ДТЕК завершили повоєнне відновлення електромереж Київської області. Сьогодні всі 100% споживачів, чиї будинки знеструмлені через руйнування енергетичної інфраструктури, вже зі світлом.

Для цього знадобилося 45 днів, сотні мільйонів гривень та найголовніше – згуртованість енергетиків, саперів, військових, рятувальників та місцевої влади.

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Збройні сили України звільнили Київщину від російських окупантів на початку квітня. Вже 2 квітня розпочалася наразі найбільша повоєнна кампанія відновлення зруйнованої інфраструктури.

В результаті окупації та боїв у передмісті столиці було зруйновано 1600 км електричних мереж. Для розуміння масштабу – це більше, ніж відстань від Києва до Берліна. І це лише зруйновані лінії електропередач. Ще багато знищених підстанцій, трансформаторних будок, дрібних міських мереж та інших об'єктів енергетичної інфраструктури.

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Спочатку енергетики планували закінчити відновлювальні роботи в області до 1 червня. Проте компанія ДТЕК Ріната Ахметова вирішила залучити додаткові аварійно-ремонтні бригади з регіонів – насамперед Одеси та Дніпра, щоб максимально прискорити процес відновлення.

Так, пліч-о-пліч електроенергію на Київщині відновлювали понад 1000 енергетиків із 4 операторів ДТЕК з різних областей України. Вони відновили майже 10 тисяч кілометрів ліній, зруйнованих обстрілами.

"Ми відремонтували та включили 71 високовольтну підстанцію та 2975 трансформаторних підстанцій. Завдяки цьому вся область знову зі світлом, а попереду на нас чекає велика робота щодо забезпечення надійності електропостачання", – повідомив Олександр Фоменко, генеральний директор ДТЕК Мережі.

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У результаті закінчити ремонт київських електромереж вдалося майже на 3 тижні раніше запланованого терміну. Світло повернули для 260 тисяч сімей у майже 600 населених пунктів Київської області.

Далі компанія ДТЕК сконцентрується на підвищенні надійності електропостачання в області та працюватиме за заявками споживачів.

Попереду багато роботи

У травні, коли роботи на Київщині наближалися до завершення, енергетики ДТЕК вирушили на допомогу колегам з Укрзалізниці для відновлення зруйнованої ракетними ударами залізничної інфраструктури.

У перші тижні травня ворог концентрував ракетні удари по підстанціях та залізничних вузлах, які забезпечують роботи Укрзалізниці. Щоб якнайшвидше відновити звичний рух поїздів, енергетики направили на допомогу залізничникам 6 аварійно-ремонтних бригад.

"ДТЕК розуміє, наскільки важливим є відновлення об'єктів залізниці для всієї країни. Тому 6 бригад та 5 одиниць техніки з ДТЕК Одеські електромережі та ДТЕК Дніпровські електромережі вирушили на допомогу колегам з Укрзалізниці для відновлення електричних мереж у Львівській та Київській областях", – повідомили у компанії Ріната Ахметова.

Активні відновлювальні роботи на електромережах продовжуються і в інших регіонах. Насамперед у Сумській та Чернігівській областях, також звільнених ЗСУ від окупантів.

Загалом у країні, за даними Міністерства енергетики, без електроенергії залишається 633 тисячі споживачів. Знеструмлено 791 населений пункт.

Найважча ситуація у Донецькій, де без світла 326 тисяч споживачів. У Луганській області без електропостачання 117 тисяч споживачів, у Харківській області – 73 тисячі.

Минулої доби енергетики повернули світло для майже 25 тисяч споживачів. Однак у деяких районах аварійно-відновлювальні роботи ускладнені або неможливі через активізацію бойових дій та виникнення нових пошкоджень.

Раніше ми розповідали, що заважає Україні експортувати свою електроенергію до Європи, і писали, що ДТЕК передав захисникам України 142 автомобілі.