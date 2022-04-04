Ловят на кредит: в Германии никак не продадут "наследство" "Газпрома"

Активы "Газпрома" может национализировать Германия / Фото: Getty Images, Коллаж: Сегодня

Российский "Газпром" 31 марта отказался от немецкой дочерней компании Gazprom Germania и всех активов.

Как сообщает Интерфакс-Украина, сейчас на эти активы в Германии ищут покупателей. Речь, в частности, о:

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дистрибьюторе WINGAS/WIEE;

операторе хранения Аstora;

розничном операторе Gazprom Marketing&Trading Retail Ltd;

глобальном СПГ-трейдере Gazprom Global LNG.

В качестве бонусов потенциальным покупателям предлагают государственные кредиты в банке KfW IPEX-Bank. Если совсем никто не захочет приобрести компании, то немцы готовы национализировать часть Gazprom Germania, общий оборот которой в 2020 году составил 13 млрд евро.

Немецкое правительство приложило немало усилий, чтобы сохранить Gazprom Germania от краха. Однако национализация или экспроприация активов группы для них не приоритет, поэтому покупателя найти очень надеются. В то же время, оценивают влияние возможной остановки работы компаний на экономику Германии.

Все компании Gazprom Germania тесно связаны между собой и покупать их нужно в комплекте. К примеру, Gazprom Marketing & Trading осуществляет поставки для Wingas и Gazprom Energy, без которых придется тратить больше денег на ресурсы. Следовательно, найти покупателя для активов – непростая задача.

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Ситуация с российским газом

30 марта в немецких офисах российского "Газпрома" прошли обыски. Ответственные органы проверили Gazprom Germania и Wingas, отвечающие за поставку природного газа в Германию. Антимонопольный регулятор ЕС заподозрил "дочек" российского монополиста в возможном "содействии" скачку цен на газ в Европе и энергетическому кризису.

Россия давно использует энергоносители как способ шантажа и влияния на Евросоюз. Яркий пример – угрозы Дмитрия Медведева ценовым ростом в ответ на остановку сертификации "Северного потока – 2".

После влияния западных санкций на экономику России Путин решил пойти ва-банк и заявил о дальнейшем расчете за российский газ в рублях. Таким образом, он попытался вернуть ситуацию в свою пользу и избежать дефолта в стране.

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На фоне действий политиков "Газпром" начал прокачивать максимальные объемы газа через Украину в Европу Ежедневно европейские потребители получали по 109 миллионов кубометров голубого топлива, а на бирже начались резкие скачки цен.

Раньше мы рассказывали, что страны Евросоюза смогут избавиться от зависимости от энергоносителей РФ ориентировочно за 2 года. Недавно страны Балтии решили вообще отказаться от российского газа.