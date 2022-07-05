На бирже шторм – что происходит с акциями "Северстали"

Акции российской компании "Северсталь" упали на бирже / Фото: Getty Images, Коллаж: Сегодня

Акции российской компании "Северсталь", которая занимается литьем стали и добычей горных ископаемых, падают на бирже 5 июля.

Об этом свидетельствуют данные специализированного сайта Investing.com.

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По состоянию на 16:00 вторника, акции упали на 2,50% по сравнению с предыдущим днем. Одна ценная бумага стоит 825,6 рублей, но в течении дня стоимость опускалась и до 679 рублей, а пиком торгов были значения выше 1500 руб. за одну акцию.

Динамика акций "Северстали" за день / Фото: скриншот

В течении недели акции "Северстали" были очень нестабильными и сейчас у них начался период спада. Ситуация выглядит так:

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Динамика акций "Северстали" за неделю / Фото: скриншот

Акции "Татнефти"

5 июля на бирже падают также и акции российской нефтяной компании "Татнефть", занимающей шестое место по объему добычи черного золота в РФ.

По состоянию на полдень, ценные бумаги "Татнефти" стоят 428,8 руб. за каждую, что почти на 1% меньше, чем накануне, а позже они обрушились и за этот рубеж.

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Акции компании также крайне нестабильны в течении дня, а если смотреть динамику за неделю, то она явно негативная.

Конфискация активов "Татнефти"

31 мая 2022 года были арестованы, а уже в июне конфискованы все активы, принадлежавшие "Татнефти" в Украине.

Их передали отдали Национальному агентству Украины по выявлению, розыску и управлению активами (АРМА).

Речь идет о таком недвижимом имуществе:

нефтебазы;

заправочные станции;

нежилые дома;

земельные участки.

Кроме недвижимого имущества, у российской компании конфисковали еще и 118 бензовозов и автомобилей компании.

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