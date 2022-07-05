На біржі шторм – що відбувається з акціями "Сєвєрсталі"

Акції російської компанії "Сєвєрсталь" впали на біржі / Фото: Getty Images, Колаж: Сьогодні
Акції російської компанії "Сєвєрсталь", яка спеціалізується на сталеливарництві та видобутку копалин, падають на біржі 5 липня.
Про це свідчать дані спеціалізованого сайту Investing.com.
Станом на 16:00 вівторка акції впали на 2,50%, якщо порівнювати з попереднім днем. Один цінний папір коштує 825,6 рубля, але протягом дня вартість опускалася і до 679 рублів, а піком торгів були значення вище за 1500 руб. за акцію.
Протягом тижня акції "Сєвєрсталі" були дуже нестабільними, і тепер у них почався період спаду. Ситуація така:
Акції "Татнафти"
5 липня на біржі падають і акції російської нафтової компанії "Татнафта", що посідає шосте місце за обсягом видобутку в РФ.
Опівдні цінні папери "Татнафти" коштували 428,8 руб. за кожну, що майже на 1% менше, ніж напередодні, і потім вони обрушилися нижче цього рубежа.
Акції компанії украй нестабільні протягом дня, а якщо дивитися на динаміку за тиждень, то вона явно негативна.
Конфіскація активів "Татнафти"
31 травня 2022 року було заарештовано, а вже у червні конфісковано всі активи, що належали "Татнафті" в Україні.
Їх передали віддали Національне агентство України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів (АРМА).
Йдеться про таке нерухоме майно:
- нафтобази;
- заправні станції;
- нежитлові будинки;
- земельні ділянки.
Окрім нерухомого майна, у російської компанії конфіскували ще й 118 бензовозів та автомобілів.
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