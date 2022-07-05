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"Татнафту" накрила біржова невдача – що відбувається з акціями

Софія Зінов’єва Софія Зінов’єва Редактор Гроші Сьогодні
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5 липня, 14:45
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Розповідаємо, що відбувається з акціями "Татнафти" у вівторок, 5 липня
Акції "Татнафти" спрямувались вниз
Акції "Татнафти" спрямувались вниз / Фото: Getty Images, Колаж: Сьогодні

Акціі російської нафтової компанії "Татнафта", яка посідає шосте місце за обсягом видобутку чорного золота в РФ, почали падати на біржі у вівторок, 5 липня.

Про це свідчать дані фінансового майданчика Investing.com.

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Отже, цінні бумаги "Татнафти" коштують 428,8 руб за кожну, що майже на 1% менше, ніж напередодні, а пізніше обвалилися і за цей рубіж. Акції нестабільні увесь день і лише за першу його половину пережили кілька злетів і падінь.

Динаміка акцій "Татнафти" за день
Динаміка акцій "Татнафти" за день / Фото: скріншот

За тиждень динаміка негативна, ще наприкінці червня акції коштували понад 450 рублів, тоді як сьогодні опустились нижче 430 руб.

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Динаміка акцій "Татнафти" за тиждень
Динаміка акцій "Татнафти" за тиждень / Фото: скріншот

У "Татнафти" відібрали активи

У червні всі активи російської компанії в Україні відібрали і віддали Національному агентству України з питань виявлення, розшуку та управління активами (АРМА).

У Державному бюро розслідувань зазначили, що майно, рахунки та корпоративні права російської компанії було заарештовано 31 травня 2022 року.

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Наразі в країні заарештували 115 об'єктів нерухомого майна Татнафти, а саме:

  • нафтобази;
  • заправні станції;
  • нежитлові будинки;
  • земельні ділянки.

Окрім нерухомості, під арештом перебувають 118 бензовозів та автомобілів компанії.

"Сьогодні" раніше писали, як російський монополіст "Газпром" залишив ні з чим своїх акціонерів і розповідали, хто кинув виклик Кремлю і готовий витіснити РФ з китайського ринку нафти.

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