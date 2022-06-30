Российские компании с треском обвалились на бирже – куда докотились акции

Рассказываем, что происходит на Московской бирже 30 июня с акциями российских компаний

Акции крупных российских компаний обвалились вслед за "Газпромом" / Фото: Getty Images, Коллаж: Сегодня

После рекордного, за последнее время, падения акций российского газового гиганта "Газпром", за ним последовали и другие российские компании.

Об этом свидетельствуют данные специализированной финансовой площадки Investing.com.

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Акции Сбербанка обвалились почти на 4% всего за несколько часов, ситуация выглядит так:

Динамика акций Сбербанка 30 июня / Фото: скриншот

Кроме этого, упали акции таких крупных компаний как "Норникель", ЛУКОЙЛ, Яндекс:

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Динамика акций российских компаний 30 июня / Фото: скриншот

Что произошло с "Газпромом"?

30 июня акции газового монополиста начали резкое пике, и на это есть веская причина.

Дело в том, что кремлевская компания, после собрания акционеров, решила не выплачивать дивиденды за 2021 год и рынок мгновенно отреагировал на это.

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Утром одну акцию "Газпрома" можно было приобрести за 304,93 рубля, а по состоянию на 11 часов стоимость упала ориентировочно на 30% – до 207,9 рубля.

Руководство компании считает, что дивиденды по результатам 2021 года выплачивать "нецелесообразно" и "Газпром" сосредоточится на инвестиционных программах и подготовке к отопительному сезону.

Ранее же монополист твердо обещал выплатить дивиденды – по 52,53 рубля за одну акцию и общая сумма должна была стать рекордной за весь период существования компании.

"Сегодня" ранее писали, как "Газпромбанк" финансирует войну в Украине и рассказывали, как "Газпром" решил шантажировать страны Европейского союза.