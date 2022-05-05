На Киевщине уже почти возобновили электроснабжение – кому свет вернули полностью

В Киевской области восстанавливают свет / Фото: Getty Images, Коллаж: Сегодня, ДТЕК

Компания ДТЭК завершает возобновление электроснабжения в городах Киевской области. В некоторых населённых пунктах все ремонты уже провели.

Об этом сообщил исполнительный директор ДТЭК Дмитрий Сахарук в эфире национального телемарафона.

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Работают бригады из разных областей

"Мы уже почти завершаем восстановление после освобождения Киевщины от оккупантов. Работает 13 бригад из Одесской области, 4 – из Днепропетровской, 8 – из Киева, остальные – это Киевские региональные сети", – рассказал Сахарук.

Он отметил, что энергетики ДТЭК полностью завершили восстановление электроснабжения в Броварском районе Киевской области, а Вышгородский, Бучанский и Макаровский районы находятся на финальной стадии.

Напомним, ранее в ДТЭК заявляли, что планируют вернуть свет всем жителям Киевской области до 1 июня.

Как сообщалось, с начала войны энергетики компании ДТЭК Рината Ахметова возобновили электроснабжение для более 1,4 млн семей, чьи дома были обесточены в результате обстрелов российских оккупантов.

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Благодаря кому украинские города остаются со светом даже во время войны

Раньше мы рассказывали о героях тыла – людях, работающих на критически важных участках, ежедневно рискуя своей жизнью.

24 февраля российские военные захватили ЧАЭС. Удерживали станцию и всех ее сотрудников больше месяца. А жителей близлежащих деревень оставили без света – обрушили деревья на высоковольтные линии электропередач. Лишь 3 апреля, когда российские войска покинули территорию станции, в Чернобыльскую зону смогли зайти ремонтные бригады.

Как ценой здоровья энергетики возвращали свет на Киевщину, читайте в нашем материале.

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Раньше мы писали, в каких регионах Украины возобновили работу интернета, и рассказывали, как украинская энергосистема поможет странам ЕС.