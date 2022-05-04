Энергетики работают в трех областях – когда украинцам полностью восстановят свет

В Киевской, Донецкой и Днепропетровской областях ведутся ремонты линий электропередачи

На освобожденных территориях и в зонах боевых действий работают ремонтные бригады / Фото: Getty Images, ДТЭК, Коллаж: Сегодня

За прошедшие сутки энергетики вернули свет почти 27 тыс. семей в 33 населенных пунктах Киевской, Донецкой и Днепропетровской областей.

Как сообщили в компании ДТЭК Рината Ахметова, электромонтеры в Киевской области возобновили электроснабжение 1310 домов.

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Полностью со светом 3 населенных пункта, частично обеспеченны энергией 8 городов и сел Вышгородского и Бучанского районов. Без электроэнергии остаются около 15 тыс. домов в 27 населенных пунктах.

"4 мая энергетики ДТЭК планируют выполнять работы по возобновлению электроснабжения в 17 населенных пунктах Бучанского и Вышгородского районов. Уже прорабатывают заявки вернувшихся в свои дома потребителей на освобожденных территориях", – отметили в компании.

Ситуация в Донецкой области

В течение 3 мая энергетики смогли возобновить электроснабжение в 22 населенных пунктах. Снова со светом 25,3 тис. семей в таких районах Донецкой области:

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Бахмутском;

Краматорском;

Покровском.

В то же время из-за обстрелов российских оккупантов обесточен 241 населенный пункт. Самые сложные направления – Лиманское, Авдеевское, Марьинское, Торецкое и Великоновоселковское.

Из-за постоянных боевых действий, электрооборудования и линии электропередачи регулярно повреждаются. Специалисты ждут разрешения от Вооруженных сил Украины и после этого приступают к ремонтам.

Кроме этого, энергетики возобновили электроснабжение в Покровском районе Днепропетровской области. Снова со светом 243 семьи региона.

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Энергосектор в условиях войны

Пригород Киева продолжают подключать к электричеству. Буча, Гостомель и Ирпень понемногу возвращаются к мирной жизни. На территориях работают саперы, а за ними сразу ремонтируют линии работники ДТЭК.

Мастера работают без выходных и праздников. Живут вместе в Ирпене, куда вернулись после освобождения города. Убрали за оккупантами, нашли только одну уцелевшую машину, поврежденную обломками.

Продолжают героически работать и металлурги, чем цинично воспользовались российские войска. 3 мая состоялся спланированный обстрел Авдеевского коксохимического завода, в результате которого погибли 10 рабочих завода. Еще около 20 человек получили травмы.

Информацию подтвердили в группе Метинвест и отметили, что компания окажет поддержку семьям погибших и пострадавших. Они также осудили действия захватчиков и добавили, что обстрел гражданских произошел сразу после окончания смены, когда рабочие садились в автобус, чтобы вернуться домой.

Раньше Оператор ГТС указал, как эффективнее всего ударить по энергетике РФ. В Европарламенте также представили шестой пакет санкций, который планируется ввести против агрессора.