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В Ирпене возобновили электроснабжение уже на 80%: когда свет вернут полностью

Виталий Чайка Виталий Чайка Редактор Industry Сегодня
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4 мая, 12:44
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Энергетики компании ДТЭК работают над тем, чтобы как можно быстрее вернуть свет в дома Киевщины
В Ирпене скоро полностью восстановят электроснабжение
В Ирпене скоро полностью восстановят электроснабжение / Фото: Getty Images, Коллаж: Сегодня

Из-за боевых действий многие семьи в разных населенных пунктах остались без электроснабжения. Это произошло и с Ирпенем. В то же время ДТЭК уже возобновил электроснабжение в этом городе на 80%.

Об этом сообщил городской голова Ирпеня Александр Маркушин 3 мая в эфире национального телемарафона.

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Скоро можно будет возвращаться в город

С газоснабжением ситуация в городе хуже, однако свет уже скоро будет полностью восстановлен.

"К середине мая ДТЭК обещает сделать электроэнергию на 100% в нашем городе. Сегодня уже на 80% наш город подключен к электросетям. Но 20% только подключены к газоснабжению. Каждый день открываются какие-то маленькие магазины, уже большие 2 супермаркета открыты. В воскресенье открываются еще два. Я смогу уже на этой неделе смоделировать и сказать, когда наши жители смогут возвращаться. Я думаю, уже скоро, и скоро они смогут возвращаться", – отметил Маркушин.

Напомним, ранее генеральный директор ДТЭК Максим Тимченко сообщал, что ДТЭК планирует вернуть свет всем жителям Киевской области до 1 июня.

Как сообщалось, с начала войны энергетики компании ДТЭК Рината Ахметова возобновили электроснабжение для более 1,4 млн семей, чьи дома были обесточены из-за обстрелов российских оккупантов.

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Энергетики работают круглосуточно

За месяц масштабных ремонтных работ в Киевской области компании ДТЭК Рината Ахметова удалось вернуть свет 140 тысяч семей.

"Мы начали возобновлять электроснабжение в этих районах с начала апреля, как только защитники Украины выбили оккупантов. И мы начинали почти с 530 населенных пунктов. Почти 170 тысяч человек были без света. И за эти дни мы возобновили энергоснабжение уже 80% семей", – сказал исполнительный директор ДТЭК Дмитрий Сахарук в эфире национального телемарафона.

Чтобы ускорить восстановление разрушенной оккупантами электросети Киевщины, компания ДТЭК задействовала дополнительные силы из других областей.

"В настоящее время в области работает 60 аварийно-ремонтных бригад, в том числе подразделения из Одессы и Днепра" , – сообщил Сахарук.

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В Киевской области работает над восстановлением света почти 600 человек.

Раньше мы рассказывали, что украинский проект Stop Bloody Energy продолжает делать известными компании, до сих пор работающие с РФ. Узнайте также, как в освобожденной от оккупантов Бучи восстанавливают критическую инфраструктуру.

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