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СЕГОДНЯ Industry Энергетика

Свет возвращается в Киевскую область – когда полностью восстановят электроснабжение

Виталий Чайка Виталий Чайка Редактор Industry Сегодня
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4 мая, 08:24
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Энергетики работают почти круглосуточно, чтобы завершить восстановительные работы быстрее
Энергетики продолжают работать в Киевской области
Энергетики продолжают работать в Киевской области / Фото: Getty Images, Коллаж: Сегодня

Более 80% потребителей, чьи дома были обесточены из-за российской оккупации в Киевской области, снова со светом благодаря ремонтным бригадам компании ДТЭК. Энергетики из Днепра и Одессы помогают завершить восстановительные работы в столичном регионе на 2 недели быстрее ожидаемого срока.

За месяц масштабных ремонтных работ в Киевской области – именно 3 апреля ВСУ окончательно выбили российских оккупантов с территории области – компании ДТЭК Рината Ахметова удалось вернуть свет для более 140 тысячам семей.

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Сейчас без света в Киевской области остается еще порядка 30 тысяч домов, которых энергетики хотят подключить к электроснабжению к середине мая.

"Мы начали возобновлять электроснабжение в этих районах с начала апреля, как только защитники Украины выбили оккупантов. И начинали мы почти с 530 населенных пунктов. Почти 170 тысяч человек были без света. И за эти дни мы возобновили энергоснабжение уже 80% семей", – сказал исполнительный директор ДТЭК Дмитрий Сахарук в эфире национального телемарафона.

Разрушенные сети

За время оккупации и непрерывных обстрелов, российские войска разрушили около 1600 км электрических сетей. Множество подстанций и участков линий электропередачи были уничтожены полностью.

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Чтобы ускорить восстановление разрушенной оккупантами электросети Киевщины, компания ДТЭК привлекла дополнительные силы из других областей.

"Сейчас в области работает 60 аварийно-ремонтных бригад, в том числе из подразделения из Одессы и Днепра", – сообщил Сахарук.

В Киевской области работает над восстановлением света почти 600 человек:

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  • более 200 диспетчеров;
  • руководители линий;
  • водители.

Эти люди обеспечивают и планируют работу. Активные восстановительные работы специалисты ДТЭК ведут в Донецкой области, а с недавних пор и в Днепропетровской, отдельные районы которой подвергаются вражеским обстрелам.

Всего с начала войны энергетики ДТЭК Рината Ахметова вернули свет для 1 368 054 домов украинцев.

Города и села все еще без света

По состоянию на 3 мая в Украине остаются обесточенными около 816 населенных пунктов. Без света находится примерно 693 тысяч потребителей. Наиболее тяжелая ситуация в Донецкой области. Там из-за обстрелов российских оккупантов обесточено более 312 тысяч потребителей:

  • в Харьковской области без света остается 178 тысяч потребителей;
  • в Луганской – 99,2 тысячи.

В Министерстве энергетики подчеркнули, что ремонтные бригады прилагают максимальные усилия, чтобы оперативно вернуть энергоснабжение гражданам. Однако в некоторых районах аварийно-восстановительные работы осложнены или вовсе невозможны из-за активизации боевых действий и возникновения новых повреждений.

Только за прошедшие сутки, по данным Минэнерго, возобновлено электроснабжение около 9,3 тысячи потребителей. В частности, в Харьковской области – 4,6 тысячи, Киевской – 3 тысячи, Донецкой – 1,2 тысячи, Николаевской – 500 потребителям.

Ранее мы рассказывали, что украинский проект Stop Bloody Energy продолжает делать известными компании, до сих пор работающие с РФ. Узнайте также, как в освобожденной от оккупантов Буче восстанавливают критическую инфраструктуру.

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