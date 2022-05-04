У Ірпені відновили електропостачання вже на 80%: коли світло повернуть повністю

Енергетики компанії ДТЕК працюють над тим, аби якнайшвидше повернути світло у будинки Київщини

В Ірпені скоро повністю відновлять електропостачання / Фото: Getty Images, Колаж: Сьогодні

Через бойові дії багато сімей у різних населених пунктах залишились без електропостачання. Це відбулося і з Ірпінем. Водночас ДТЕК вже відновив електропостачання в цьому місті на 80%.

Про це повідомив міський голова Ірпеня Олександр Маркушин 3 травня в ефірі національного телемарафону.

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Скоро можна буде повертатися у місто

Із газопостачанням ситуація у місті гірша, однак світло вже скоро буде повністю відновлене.

"До середини травня ДТЕК обіцяє зробити електроенергію на 100% в нашому місті. Сьогодні вже на 80% наше місто підключено до електромереж. Та 20% лише підключено до газопостачання. Кожного дня відкриваються якісь маленькі крамниці, вже великих 2 супермаркети відкриті. В неділю відкривається ще два. Я зможу вже на цьому тижні змоделювати і сказати, коли наші мешканці зможуть повертатися. Я думаю, вже недовго, і скоро вони зможуть повертатися", – зазначив Маркушин.

Нагадаємо, раніше генеральний директор ДТЕК Максим Тімченко повідомляв, що ДТЕК планує повернути світло всім мешканцям Київської області до 1 червня.

Як повідомлялося, з початку війни енергетики компанії ДТЕК Ріната Ахметова відновили електропостачання для понад 1,4 млн родин, чиї домівки були знеструмлені через обстріли російських окупантів.

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Енергетики працюють цілодобово

За місяць масштабних ремонтних робіт у Київській області компанії ДТЕК Ріната Ахметова вдалося повернути світло для понад 140 тисяч сімей.

"Ми почали відновлювати електропостачання у цих районах з початку квітня, щойно захисники України вибили окупантів. І ми починали майже з 530 населених пунктів. Майже 170 тисяч людей були без світла. І за ці дні ми відновили енергопостачання вже 80% сімей", – сказав виконавчий директор ДТЕК Дмитро Сахарук в ефірі національного телемарафону.

Щоб прискорити відновлення зруйнованої окупантами електромережі Київщини, компанія ДТЕК задіяла додаткові сили з інших областей.

"Наразі в області працює 60 аварійно-ремонтних бригад, зокрема підрозділи з Одеси та Дніпра", – повідомив Сахарук.

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У Київській області працює над відновленням світла майже 600 осіб.

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