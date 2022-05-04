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СЬОГОДНІ Industry Енергетика

Енергетики працюють у трьох областях – коли українцям повністю відновлять світло

Віталій Чайка Віталій Чайка Редактор Industry Сьогодні
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4 травня, 13:45
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У Київській, Донецькій та Дніпропетровській областях тривають ремонти ліній електропередач
На звільнених територіях і в зонах бойових дій працюють ремонтні бригади
На звільнених територіях і в зонах бойових дій працюють ремонтні бригади / Фото: Getty Images, ДТЕК, Колаж: Сьогодні

За минулу добу енергетики повернули світло майже 27 тисячам родин у 33 населених пунктах Київської, Донецької та Дніпропетровської областей.

Як повідомили у компанії ДТЕК Ріната Ахметова, електромонтери в Київській області відновили електропостачання до 1310 домівок.

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Повністю зі світлом 3 населених пункти, частково забезпечені енергією 8 міст і сіл Вишгородського й Бучанського районів. Без електроенергії залишаються майже 15 тис. домівок у 27 населених пунктах.

"4 травня енергетики ДТЕК планують виконувати роботи з відновлення електропостачання у 17 населених пунктах Бучанського та Вишгородського районів. Вже опрацьовують заявки споживачів, що повернулися у свої будинки на звільнених територіях", – наголосили в компанії.

Ситуація в Донецькій області

Упродовж 3 травня енергетики змогли відновити електропостачання у 22 населених пунктах. Знову зі світлом 25,3 тис. родин в таких районах Донецької області:

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  • Бахмутському;
  • Краматорському;
  • Покровському.

Водночас через обстріли російських окупантів знеструмлений 241 населений пункт. Найскладніші напрямки – Лиманський, Авдіївський, Мар’їнський, Торецький та Великоновосілківський.

Через постійні бойові дії, електрообладнання та лінії електропередач регулярно пошкоджуються. Фахівці чекають на дозвіл від Збройних сил України і після цього приступають до ремонтів.

Окрім цього, енергетики відновили електропостачання в Покровському районі Дніпропетровської області. Знову зі світлом 243 родини регіону.

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Енергосектор в умовах війни

Передмістя Києва продовжують підключати до електрики. Буча, Гостомель та Ірпінь потроху повертаються до мирного життя. На територіях працюють сапери, а за ними одразу ремонтують лінії працівники ДТЕК.

Майстри працюють без вихідних і свят. Живуть разом в Ірпені, куди повернулись після звільнення міста. Прибрали за окупантами, знайшли лише одну вцілілу машину, яка пошкоджена уламками.

Продовжують героїчно працювати й металурги, чим цинічно скористались російські війська. 3 травня відбувся спланований обстріл Авдіївського коксохімічного заводу, внаслідок якого загинуло 10 працівників заводу. Ще майже 20 людей отримали травми.

Інформацію підтвердили в групі Метінвест і зазначили, що компанія надасть підтримку родинам загиблих і постраждалих. Вони також засудили дії загарбників та додали, що обстріл цивільних відбувся одразу після закінчення зміни, коли робітники сідали в автобус, щоб повернутися додому.

Раніше Оператор ГТС вказав, як найефективніше вдарити по енергетиці РФ. У Європарламенті також презентували шостий пакет санкцій, який планують запровадити проти агресора.

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