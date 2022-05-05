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СЕГОДНЯ Industry Энергетика

Воины света: благодаря кому украинские города остаются со светом даже во время войны

Виталий Чайка Виталий Чайка Редактор Industry Сегодня
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5 мая, 13:36
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Как ценой здоровья энергетики возвращали свет на Киевщину
Как работают энергетики во время войны
Как работают энергетики во время войны / Фото: ДТЭК, Коллаж: Сегодня

Рассказываем про героев тыла — людей, которые работают на критически важных участках, каждый день рискуя своей жизнью.

Взрыв – это доля секунды. Даже боль чувствуешь не сразу

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Энергетики пришли в себя только в больнице Иванкова – того самого, куда пытались вернуть свет. Город держался без него месяц.

Бригады аварийного ремонта никогда не начинают работу без разрешения ВСУ. И в этот раз с ними были саперы. Но на земле слишком много металлических проводов. Это сбивает датчики миноискателей и одна мина осталась незамеченной.

В это время на смене были Анатолий Манзебур, Петр Рыбченко и Василий Зинченко. Они работают в Чернобыльском районном подразделении "ДТЭК Сети". Их задача – устранять поломки и последствия аварий. Именно эти энергетики восстанавливали, например, линии после громких пожаров в зоне отчуждения. Но даже они не видели раньше ничего подобного разрушениям, которые принесли на Киевщину россияне.

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24 февраля российские военные захватили ЧАЭС. Удерживали станцию и всех ее сотрудников больше месяца. А жителей близлежащих сел оставили без света – обвалили деревья на высоковольтные линии электропередач.

Только 3 апреля, когда российские войска покинули территорию станции, в Чернобыльскую зону смогли зайти ремонтные бригады.

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"Иванков возвращается к нормальной жизни после более месяца оккупации и гуманитарной катастрофы. Местным жителям доставляют продукты, лекарства, средства гигиены, оказывают медицинскую помощь. В Иванкове пока нет ни связи, ни света, ни газа, ни водоснабжения. В настоящее время коммунальщики работают над восстановлением необходимых коммуникаций". – пишут в эти дни медиа.

Однако "восстановление коммуникаций" – канцеляризм, и близко не передающий усилий сотен людей, которые без выходных, под постоянными обстрелами пытаются нести другим свет. Работа энергетиков, и в мирное время опасная, в войну сравнялась по риску с военной.

"4 апреля мы были в Буче. Чтобы описать, что там – никаких слов не хватит. Подстанцию орки разрушили полностью. На следующий день поехали в Вышгород, потом в Гостомель. Всё разрушено, просто всё. А 12 апреля мы поехали на ремонты в зону", – рассказывает Анатолий Манзебур, мастер участка.

А вот Василий Зинченко работал в зоне отчуждения и раньше, водителем пожарной машины. А три года назад перешел в ДТЭК, теперь возит аварийные бригады.

Но даже с его знанием местности, проехать тут теперь сложно. Чтобы никто не добрался до ЧАЭС, россияне баррикадировали проезды.

"Там есть 2 стратегические линии, – объясняет Петр Рыбченко, мастер по ремонту ЛЭП – они запитывают районы рядом с зоной. Кабели были порваны, вот и света не было. Наша задача была – их починить, чтобы дать людям наконец электричество. Мы начали. Я обрезал дерево, висящее на линии, оно упало. Оказалось – на мину".

Как их доставили военной скорой помощью до больницы, как делали операции, как доставали осколки – это энергетики помнят уже с трудом. На самом деле дерево, скорее, их спасло: если бы это человек наступил на мину, шансов выжить у него бы не было. А так – все трое выжили, получив осколочные ранения.

Тяжелее всех сейчас Петру Рыбченко, он до сих пор в больнице. Ему 54 года, и большую часть жизни он работает энергетиком. Снова выйдет на работу не скоро: взрывом разорвало барабанные перепонки. Впереди как минимум одна операция.

"Скорее бы поправиться, – говорит Петр. – Я герой? Нет, это те, кто на фронте, герои".

От вопроса о том, почему не эвакуировался, не уехал из опасного района еще в начале войны Петр несколько теряется:

"Зачем уезжать? Никто из моей бригады не выехал. Надо работать, работы у нас очень много. А кто это всё будет делать?"

"Кого туда посылать на ремонты? Молодежь, что ли? А я уже пожил, я знаю зону, поэтому я тут нужен", – говорит водитель Василий Зинченко.

Мелкий осколок попал ему в зрачок. Чудо, что не ослеп, хотя зрение и упало. Пока что он на больничном, но 8 мая – снова на работу, в зону.

"У нас-то на Чернобыльском районном подразделении тоже света месяц не было, – говорит Анатолий Манзебур, – но мы приспособились. Генератор привезли, чтобы хотя бы телефон подзарядить и семье позвонить. А готовили на мангале. Да, все энергетики умеют готовить на мангале – как раз на такой случай!".

"А знаете, что приятно? – улыбается Анатолий Манзебур, – Когда мы починили свет, то нам чернобыльские самоселы кричали "Слава энергетикам!"

Что тут ответишь? Героям слава! В том числе – и героям света.

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