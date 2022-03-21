На Лондонской бирже предлагают бойкотировать российский метал – чего может лишиться РФ

Мир хочет отгородится от российской металлургии / Фото: Getty Images, Коллаж: Сегодня

Профильный комитет Лондонской биржи металлов предлагает отказаться от продажи российской меди, а также прекратить вообще завозить этот металл из РФ.

Об этом сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на свои источники.

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"Комитет, который играет лишь консультативную роль в LME, в пятницу проголосовал подавляющим большинством за то, чтобы рекомендовать бирже не допускать новые поставки российской меди на свои склады", — отмечается в сообщении.

По данным биржи, там продолжают следить за введением санкций против России, но сейчас еще не готовы предпринимать каких-то самостоятельных действий.

Удар по машиностроительной отрасли

Ранее МИД Австралии сообщил, что правительство 20 марта запретило экспорт глинозема и алюминиевых руд, в частности бокситов, в Россию.

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Это означает, что РФ лишится почти 20% глинозема и руд, которые ей необходимы.

Австралия таким образом ограничила возможности производства алюминия в России, а этот металл активно используют в машиностроительной, строительной, аэрокосмической и автомобильной отраслях.

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