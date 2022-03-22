На мировом рынке снова подорожала нефть – причина

Нефть снова подорожала / Фото: Getty Images, Коллаж: Сегодня

По состоянию на 22 марта цена на нефть поднялась до 116 долларов за баррель. Это на 7% больше, чем в понедельник, 21 марта.

Как пишет Reuters, стоимость нефти стремительно растет на фоне возможного эмбарго в Евросоюзе и атак нефтяных объектов Саудовской Аравии.

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Так, за баррель Brent цена подскочила на 13 центов и составила 115,75 доллара. За продукцию West Texas Intermediate просят на 11 центров больше, то есть 112,23 доллара. Обе марки продают на 7% дороже, чем в предыдущие сутки.

Учитывая войну в Украине и запрет импорта российских энергоносителей в США, еще в начале марта начались колебания цен на нефть. Рекорд зафиксировали на уровне 139 долларов за баррель Brent – это уровень 2008 года.

Страны ЕС надеются договориться о дополнительной поставке ресурсов из стран Персидского залива, где лидерами являются Саудовская Аравия и Объединенные Арабские Эмираты. Однако существует риск нападений хуситов в Саудовской Аравии, что может поставить под угрозу будущие договоренности.

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Санкции против России

С начала войны в Украине против российской нефти и газа выступили США, Великобритания и Польша, которые отказались покупать ресурсы у агрессора. Из России вышли мировые нефтяные компании – Shell, BP, Eni, E.ON.

На мировом рынке фиксируют подорожание фьючерсных контрактов на нефть, по которым еще 18 марта просили 110 долларов за баррель.

Раньше мы рассказывали, что РФ потеряет много из-за санкций против энергетического сектора. В то же время Украина развернулась в сторону ЕС и надеется избежать дефицита топлива.