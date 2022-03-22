На світовому ринку знову подорожчала нафта – причина

Нафта знову подорожчала / Фото: Getty Images, Колаж: Сьогодні

Станом на 22 березня ціна на нафту піднялася до 116 доларів за барель. Це на 7% більше, ніж у понеділок, 21 березня.

Як пише Reuters, вартість нафти стрімко зростає на тлі можливого ембарго в Євросоюзі та атак нафтових об’єктів Саудівської Аравії.

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Так, за барель Brent ціна підскочила на 13 центів і становить 115,75 долара. За продукцію West Texas Intermediate просять на 11 центрів більше, тобто 112,23 долара. Обидві марки продають на 7% дорожче, ніж попередньої доби.

Через війну в Україні та заборону імпорту російських енергоносіїв у США ще на початку березня почалися коливання цін на нафту. Рекорд зафіксували на рівні 139 доларів за барель Brent – це рівень 2008 року.

Країни ЄС сподіваються домовитися за додаткове постачання ресурсів із країн Перської затоки, де лідерами є Саудівська Аравія та Об’єднані Арабські Емірати. Однак є ризик нападів хуситів у Саудівській Аравії, що може поставити під загрозу майбутні домовленості.

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Санкції проти Росії

Від початку війни в Україні проти російської нафти та газу виступили США, Велика Британія та Польща, які відмовилися купувати ресурси в агресора. Із Росії вийшли світові нафтові компанії – Shell, BP, Eni, E.ON.

На світовому ринку фіксують здорожчання ф’ючерсних контрактів на нафту, за якими ще 18 березня просили 110 доларів за барель.

Раніше ми розповідали, що РФ втратить чимало через санкції проти енергетичного сектора. Водночас Україна розвернулася до ЄС і сподівається уникнути дефіциту пального.