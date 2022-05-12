"Нафтогаз" обнародовал новый тариф на газ – сколько придется платить

"Нафтогаз" обнародовал тариф на голубое топливо / Фото: Getty Images, Коллаж: Сегодня

Газоснабжающая компания "Нафтогаз" не меняет цену на голубое топливо для своих клиентов.

Об этом сообщает пресс-служба компании.

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Отмечается, что около 2,2 млн договоров между украинскими домохозяйствами и "Нафтогазом" будут продолжены автоматически.

Стоимость газа в годовом предложении составляет 7,96 грн/куб., а подать заявку на присоединение к этому поставщику можно следующими способами:

заполнив заявку на сайте;

через приложение "Приват24";

в отделениях "Новой почты";

в отделениях банков ПУМБ и Ощадбанк в регионах, где не происходят активные боевые действия.

Для оформления заявки вам понадобится паспорт, ИНН, документ о праве собственности на жилье, согласие совладельца, а также EIC-код (16-значный персональный газовый номер объекта).

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"Нафтогаз" отложил переход на новые платежки

В связи с введением военного положения в стране компании пришлось отложить переход на другую систему учета голубого топлива.

С 1 мая страна должна была перейти на киловатт-часы, но пока в платежках останутся привычные кубометры.

Новая система более справедлива, поскольку голубое топливо имеет разную калорийность.

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На старой системе в кубометрах, используя одинаковое количество кубометров газа, имеющего разную калорийность, два потребителя заплатят одинаково, а вот получат по-разному.

"Сегодня" раньше писали, где "Нафтогаз" вынужденно отключает украинцам голубое топливо и рассказывали, почему на компанию ополчились другие поставщики.