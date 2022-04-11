"Нафтогаз" полностью откажется от голубого топлива из ЕС – чем не угодила Европа

Почему "Нафтогаз" не хочет делать закупки в Европе / Фото: УНИАН, Коллаж: Сегодня

Украина хочет полностью отказаться от закупок природного газа у Европейского Союза, "Нафтогаз" занимается этим вопросом.



Об этом сообщил советник главы НАК "Нафтогаз Украины" Алексей Рябчин в эфире канала "Украина 24".

По словам советника, решение приняли в целях серьезной экономии.

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"На будущее мы должны планировать более жесткие мероприятия по экономии и выходить на отказ от закупок газа даже у Европейского союза. Введя жесткие меры экономии", — сказал Рябчин.

Закупки сжиженного газа

Компания "Нафтогаз" уже договаривается о совместных с Европой закупках сжиженного газа, заявил министр энергетики Герман Галущенко.

По его мнению, именно в сжиженном газе, то есть LNG, кроется независимость от российских энергоресурсов.

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Галущенко заявил, что Европа может отказаться от газа агрессора гораздо быстрее, чем за два года и эта идея была выдвинута еще давно.

Тогда, в свете дискуссий вокруг "Северного потока-2", не все поддержали идею совместных централизованных закупок LNG, но сегодня ситуация изменилась.

"Сегодня" также писали, какой важнейший договор подписал "Нафтогаз" и рассказывали, хватит ли компании ресурсов на ближайшее время.