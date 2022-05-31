"Нафтогаз" получает все больше контроля – что передадут компании

"Нафтогазу" передадут более 20 облгазов / Фото: УНИАН, Коллаж: Сегодня

Кабмин передал госпредприятию "Черноморнефтегаз", которым управляет "Нафтогаз", арестованные облгазы компании Дмитрия Фирташа.

Об этом говорится в распоряжении правительства.

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"Нафтогаз" получит сразу 26 облгазов с целью "предотвращения риска возникновения чрезвычайной ситуации в энергетической сфере".

По распоряжению Кабмина, "Черноморнефтегаз" должен принять все возможные меры, чтобы предотвратить риск сбоя или прерывание функционирования активов.

Подробный список арестованных и переданных активов пока не публикуется. Информация об их количестве предоставляется украинскими СМИ со ссылкой на надежный источник в правительстве.

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"Нафтогазу" отдадут другие заправки

В настоящее время продолжается еще один юридический процесс – передача "Нафтогазу" автозаправочных станций из российских активов для создания Национальной сети АЗС.

По словам советника главы правления компании Алексея Рябчина, в процессе переподчинения находятся около 130-140 заправок, ранее принадлежавших российским активам.

Конечно, этот процесс займет определенное время и создание национальной сети заправок нужно для того, чтобы не было недобросовестной конкуренции на рынке.

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По мнению Рябчина, это поможет рынку развиваться, хотя, как правило, роль государства в этом вопросе должна уменьшаться.

"Сегодня" ранее писали, поднимет ли "Нафтогаз" тарифы на голубое топливо, и рассказывали, кому компания начала присылать "письма счастья" с требованиями заплатить большие штрафы.