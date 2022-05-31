"Нафтогаз" отримує все більше контролю – що передадуть компанії

"Нафтогазу" передадуть понад 20 облгазів / Фото: уніан, Колаж: Сьогодні

Кабмін передав держпідприємству "Чорноморнафтогаз", яким управляє "Нафтогаз", заарештовані облгази компанії Дмитра Фірташа.

Про це йдеться у відповідному розпорядженні уряду.

Реклама

"Нафтогаз" отримає одразу 26 облгазів із метою "запобігання ризику виникнення надзвичайної ситуації в енергетичній сфері".

За розпорядженням Кабміну, "Чорноморнафтогаз" повинен вжити усіх можливих заходів, щоб запобігти ризику збою або переривання функціонування активів.

Докладний перелік арештованих та переданих активів поки не публікується. Інформація про їх кількість надається українськими ЗМІ із посиланням на надійне джерело в уряді.

Реклама

"Нафтогазу" віддадуть інші заправки

Наразі триває ще один юридичний процес – передача "Нафтогазу" автозаправних станцій з російських активів для створення національної мережі АЗС.

За словами радника голови правління компанії Олексія Рябчина, у процесі перепідпорядкування перебувають близько 130-140 заправок, які раніше належали російським активам.

Звісно, це процес займе певний час і створення національної мережі заправок потрібно для того, щоб не було недобросовісної конкуренції на ринку.

Реклама

На думку Рябчина, це допоможе ринку розвиватися, хоча зазвичай роль держави у цьому питанні має зменшуватись.

"Сьогодні" раніше писали, чи підніме "Нафтогаз" тарифи на блакитне паливо, і розповідали, кому компанія почала надсилати "листи щастя" із вимогами заплатити величезні штрафи.