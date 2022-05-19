"Нафтогаз" предупредил о рисках – к чему готовиться украинцам в этом году

"Нафтогаз" предупредил о рисках на 2022 год / Фото: Getty Images, Коллаж: Сегодня

Национальная компания "Нафтогаз" определила, что в 2022 году существуют различные риски, связанные с полномасштабной войной России против Украины.

Об этом говорится в отчете компании за 2021 год.

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Итак, есть некая неопределенность в работе группы и реализации активов, поскольку российское вторжение может повлиять на добычу голубого топлива. Дело в том, что очень много таких активов сосредоточено в Харьковской и Полтавской областях, которые близки к зоне боевых действий.

Еще один риск связан с возможностью получать доход по контракту с "Газпромом" по организации транзита природного газа.

Также в "Нафтогазе" отмечают, что их добыча газа составляет около 12 млрд куб. м в год, а в нынешних ценовых условиях это означает высокую ценность группы для правительства.

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Кроме этого, высокие мировые цены на газ могут привести к проблемам с расчетами потребителей и сложности покрытия ими полной стоимости потребленного голубого топлива.

А это уже может повлиять на отопительный сезон. Есть риск, что газопоставщики не смогут за собственные средства обеспечивать нужный для безопасного прохождения отопительного сезона 2022-2023 годов ресурс.

Что будет в следующем отопительном сезоне?

Президент Украинского аналитического центра Александр Охрименко заверил, что, несмотря на высказывания некоторых политических лиц, никакой паники относительно следующего отопительного сезона быть не должно.

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У "Нафтогаза" действительно немало проблем, которые трудно решать из-за войны, однако компания уже ведет переговоры с США, чтобы получить сжиженный газ.

По словам эксперта, терминалы для его приема уже есть в Литве и Польше, и если достроить часть инфраструктуры, Украина сможет получать оттуда голубое топливо, приобретенное в США.

"Сегодня" ранее писали, какую хитрость придумал "Газпром" для газового шантажа и рассказывали, за что на "Нафтогаз" напустились другие поставщики.