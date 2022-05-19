"Нафтогаз" попередив про ризики – до чого готуватися українцям цього року

"Нафтогаз" попередив про ризики на 2022 рік / Фото: Getty Images, Колаж: Сьогодні

Національна компанія "Нафтогаз" визначила, що 2022 року існують різноманітні ризики, пов'язані із повномасштабною війною Росії проти України.

Про це йдеться у звіті компанії за 2021 рік.

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Отже, є певна невизначеність щодо роботи групи та реалізації активів, оскільки російське вторгнення може вплинути на видобуток блакитного палива. Справа в тому, що дуже багато таких активів зосереджена у Харківській та Полтавській областях і дуже близькі до зони бойових дій.

Ще один ризик пов'язаний з можливістю отримувати дохід за контрактом із "Газпромом" з організації транзиту природного газу.

Також у "Нафтогазі" наголошують, що їх видобуток газу становить близько 12 млрд куб. м на рік, а в нинішніх цінових умовах це означає високу цінність Групи для уряду.

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Крім цього, високі світові ціни на газ можуть призвести до проблем із розрахунками споживачів і складнощі покриття ними повної вартості спожитого блакитного палива.

А це вже може вплинути на опалювальний сезон. Є ризик, що газопостачальники не зможуть за власні кошти забезпечувати потрібний для безпечного проходження опалювального сезону 2022-2023 років ресурс.

Що буде у наступному опалювальному сезоні?

Президент Українського аналітичного центру Олександр Охріменко запевнив, що попри заяви деяких політичних осіб, жодної паніки щодо наступного опалювального сезону бути не має.

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У "Нафтогазу" дійсно чимало проблем, які важко розв'язувати через війну, однак компанія вже веде перемовини із США, щоб отримати скраплений газ.

За словами експерта, термінали для його прийому вже є Литві та Польщі, і якщо добудувати частину інфраструктури, Україна зможе отримувати звідти блакитне паливо, придбане у США.

"Сьогодні" раніше писали, яку хитрість вигадав "Газпром" для газового шантажу і розповідали, за що на "Нафтогаз" напустились інші постачальники.