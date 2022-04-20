Общее "водородное" будущее: о чем "Оператор ГТС Украины" договорился с ЕС

Какие перспективы в ЕС ждут "Оператора ГТС Украины" / Фото: Getty Images, Коллаж: Сегодня

Украина может иметь общее "водородное" будущее с Европейской водородной магистралью, которая уже подписала соглашение с "Оператором ГТС Украины" для интеграции инфраструктур.

Об этом сообщает специализированное издание H2-view.

Реклама

Инициатива ЕВМ, включающая 31 газовую компанию по всей Европе, создаст основу для транспортировки этого вида "зеленой" энергии по трубопроводам производства до конечных потребителей.

"В нашей оценке потенциала поставок из стран, граничащих с EBМ, мы определили, среди прочего, также Украину как важную. Я рад сообщить, что сегодня EВМ подписала меморандум о взаимопонимании с "Оператором ГТС Украины", – заявил глава Европейской водородной магистрали Даниэль Мутманн.

По его словам, это соглашение станет основой для будущего сотрудничества и подключения украинских активов к водородной инфраструктуре ЕС.

Реклама

"Украина может стать отличным партнером ЕС, когда речь идет о реализации водородной стратегии. Наша система газопроводов должна служить для транспортировки водорода в ЕС", – считает заместитель генерального директора по развитию и трансформации "Оператора ГТС" Павел Станчак.

Перспективы Украины

По словам экономиста Алексея Куща, Украина может стать крупнейшим водородным хабом Европы.

Однако для этого нужны будут десятки миллиардов инвестиций и серьезная модернизация газотранспортной системы.

Реклама

Детальнее о "зеленых" перспективах Украины читайте в нашем материале.

Ранее мы писали, что ученые научились запускать в космос спутники с помощью водородной пушки, и рассказывали о солнечных батареях, которые могут работать даже ночью.