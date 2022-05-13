Остановит Россию? Как нефть и газ могут спасти Украину от продолжительной войны с РФ

Как остановить войну в Украине

Если Европа перестанет покупать российские газ и нефть, то она лишит Россию денег на войну в Украине

Об этом заявил исполнительный директор ДТЭК Дмитрий Сахарук в эфире телеканала Freedom.

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"Если Европа перестанет покупать у России газ, нефть, то если честно, россияне получат ноль у себя в бюджете. И это остановит войну" , – сказал он.

Сахарук отметил, что Россия получает от продажи энергоресурсов млрд долларов в сутки, при этом на один день войны она тратит около 900 млн долларов.

Также он добавил, что сейчас очень подходящее время для Европы, чтобы отказаться от российских нефти и газа, потому что уже закончилась зима, и страны уменьшают потребление энергоресурсов.

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"Европа именно в этот момент может перейти, есть время для того, чтобы законтрактовать объемы поставок энергоносителей из других стран. Я думаю, что это вопрос времени. И Россия потеряет Европу, как такого крупнейшего покупателя их энергоресурсов, как это было в прошлые годы", – подытожил Сахарук.

Напомним, в марте группа ДТЭК, НАК "Нафтогаз Украины" и НЭК "Укрэнерго" запустили проект Stop Bloody Energy, в рамках которого они призывают западные компании прекратить сотрудничество с Россией в топливно-энергетической сфере.

Также мы рассказывали, как Украина может помочь Европе снизить зависимость от российского угля, и писали, что "Нафтогаз" и ДТЭК призывали мировые энергетические ассоциации остановить членство российских компаний в их организациях.