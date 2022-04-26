Украина может вместо России поставлять в Европу уголь – ДТЭК

Рассказываем, как Украина убеждает Европу отказаться от российских энегоресурсов

Европе предлагают экспортировать украинский уголь, вместо российского / Фото: Getty Images, ДТЭК, Коллаж: Сегодня

Украина уже в краткосрочной перспективе может помочь снизить зависимость Европы от российского угля.

Об этом заявили в компании ДТЭК бизнесмена Рината Ахметова.

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"В краткосрочной перспективе мы можем заменить российский уголь. Мы можем быть поставщиками угля Европе", – сообщил в интервью изданию Экономическая правда генеральный директор ДТЭК Максим Тимченко.

По его словам, Украина уже начала поставки угля в Польшу и Словакию.

"Например, Польша уже отказалась от российского угля, в результате мы начали небольшие поставки в Польшу и Словакию", – сообщил Максим Тимченко.

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Глава ДТЭК подчеркнул, что Украина также может увеличить поставки электроэнергии в страны ЕС, в том числе от атомных электростанций.

Ранее ДТЭК Рината Ахметова вместе с государственными Укрэнерго и Нафтогазом запустили проект StopBloodyEnergy, цель которого – убедить Запад отказаться от сотрудничества с Россией в энергетическом секторе и тем самым лишить страну-агрессора средств на ведение войны против Украины.

Также мы рассказывали, что в России сообщили о резком падении уровня экспорта угля.