"Петля" для нефти: почему Россия до сих пор перевозит черное золото

Россия использует частные компании для перевозок нефти / Фото: Getty Images, Коллаж: Сегодня

Российская нефть перевозится на танкех частных греческих компаний, что позволяет Российской Федерации избегать петли нефтяного эмбарго. Поэтому одним из основных пунктов седьмого пакета санкций Европейского Союза против России должна стать полная изоляция мировой морской торговли.

Об этом сказал в интервью изданию Lb.ua глава украинского МИД Дмитрий Кулеба.

Реклама

По его словам, новые международные санкции должны помешать операторам кораблей предоставлять свои танкеры в распоряжение РФ. Так поступают, по словам чиновника, частные греческие компании.

"Не правительственные компании, я не обвиняю правительство Греции, но частные греческие компании являются крупнейшими поставщиками, которые, по сути, вытаскивают Россию из петли нефтяного эмбарго. Это факт", – сказал Дмитрий Кулеба.

Нефтяное эмбарго от Европейского Союзя

Еврокомиссия уже предоставила разъяснения по ограничению на поставки из России черного золота морским путем.

Реклама

Следовательно, под ограничение ЕС попадает не только нефть в чистом виде, то есть сырая, но и бленды, в составе которых она есть.

Кстати, бленды очень популярны в Европе, однако теперь, если в этой смеси есть хоть немного российской нефти, покупать ее запрещено.

Ранее мы рассказывали, как могут измениться мировые цены на нефть, и писали, кто еще покупает черное золото из РФ.