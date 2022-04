По требованию Кремля: российский "Газпром" выходит из западных бирж

Российские компании должны выйти из иностранных бирж / Фото: Getty Images, Коллаж: Сегодня

Российская власть запретила "Газпрому" размещать депозитарные расписки на ценные бумаги компании на биржах за пределами страны.

Как сообщил русский "Интерфакс", депозитное соглашение с The Bank of New York Mellon прекратят.

Расписки компании не будут доступны ни на бирже в Лондоне, ни в Сингапуре. Владельцы могут конвертировать их в обыкновенные акции, только таким образом они смогут получать дивиденды.

Компания уже предупредила Лондонскую и Сингапурскую фондовые биржи о делистинге депозитарных расписок с 29 апреля. Завершить процедуру должны не позднее, чем через 20 дней. На международном рынке акции "Газпрома" были с 1996 года.

Динамика акций "Газпрома" / Фото: Investing.com

Требование Кремля

Российский лидер Владимир Путин обязал российские компании выйти из зарубежных бирж. Все акции компании должны быть размещены на российских биржах. Это связано с падением акций величайших российских эмитентов на Лондонской бирже.

Сейчас на иностранных биржах размещено более 30 депозитарных расписок юридических лиц с корнями в РФ. Кроме "Газпрома", там также были акции "Роснефти", "Лукойла" и других крупных компаний.

Курс акций "Газпрома" пробил дно

Ранее "Сегодня" рассказывали, что новую неделю российский газовый монополист начал с очередного пикета. По данным торгов на бирже, акции "Газпрома" составляли всего 202 рубля.

Резкий обвал акций газового гиганта произошел при нападении РФ на Украину. Тогда они скатились ниже 190 рублей, а в марте резко выросли, превысив уровень 250 рублей. Такой успех долго не продержался, и уже в апреле акции обвалились на 20% по сравнению с мартовскими пиками.

Президент Украинского аналитического центра Александр Охрименко рассказал "Сегодня", что остановка транзита через Украину не выгодна ни Украине, ни России. Следовательно, несмотря на все заявления и попытки манипуляций, "Газпром" будет качать голубое топливо через украинские трубы до последнего.

