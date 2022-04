На вимогу Кремля: російський "Газпром" виходить із західних бірж

Російські компанії мусять вийти з іноземних бірж / Фото: Getty Images, Колаж: Сьогодні

Російська влада заборонила "Газпрому" розміщувати депозитарні розписки на цінні папери компанії на біржах за межами країни.

Як повідомив російський "Інтерфакс", депозитну угоду з The Bank of New York Mellon припинять.

Розписки компанії не будуть доступними ні на біржі в Лондоні, ні в Сінгапурі. Власники можуть конвертувати їх у звичайні акції, лише у такий спосіб вони зможуть отримувати дивіденди.

Компанія уже попередила Лондонську й Сінгапурську фондові біржі про делістинг депозитарних розписок з 29 квітня. Завершити процедуру мають не пізніше, ніж за 20 днів. На міжнародному ринку акції "Газпрому" були з 1996 року.

Динаміка акцій "Газпрому" / Фото: Investing.com

Вимога Кремля

Російський лідер Володимир Путін зобов’язав російські компанії вийти з іноземних бірж. Усі акції компанії мусять розмістити на російських біржах. Це пов’язано з падінням акцій найбільших російських емітентів на Лондонській біржі.

Зараз на іноземних біржах розміщено понад 30 депозитарних розписок юридичних осіб з корінням у РФ. Окрім "Газпрому", там також були акції "Роснафти", "Лукойлу" та інших великих компаній.

Курс акцій "Газпрому" пробив дно

Раніше "Сьогодні" розповідали, що новий тиждень російський газовий монополіст розпочав із чергового пікет. За даними торгів на біржі, акції "Газпрому" становили лише 202 рублі.

Різкий обвал акцій газового гіганта стався під час нападу РФ на Україну. Тоді вони скотилися нижче за 190 рублів, а в березні різко виросли, перевищивши рівень 250 рублів. Такий успіх довго не протримався, і вже у квітні акції обвалилися на 20% у порівнянні з березневими піками.

Президент Українського аналітичного центру Олександр Охріменко розповів "Сьогодні", що зупинка транзиту через Україну не вигідна ні Україні, ні Росії. Відтак попри усі заяви та спроби маніпуляцій, "Газпром" качатиме блакитне паливо через українські труби до останнього.

