Под обстрелами оккупантов: энергетики "ДТЭК" вернули свет более 13 тысячам украинских семей

В каких населенных пунктах теперь снова есть свет / Фото: Getty Images, Коллаж: Сегодня, ДТЕК

Аварийные бригады энергетиков "ДТЭК" за сутки вернули свет более 13 тысяч семей в Донецкой и Киевской областях.

Об этом компания сообщает на своем сайте, 19 марта.

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Отмечается, что частично или полностью удалось вернуть свет в следующие населенные пункты Донецкой области:

Красногоровка;

Железное;

Авдеевка;

Святогорск;

Новый труд;

Даченское;

хутор Соленый;

Новопавловка;

Зеленое;

Луганское;

Богородичное;

Долина;

Адамовка;

Мазановка;

Краснополье.

В Киевской области свет вернули в 1800 домов двух районов, которые были обесточены из-за обстрелов кафиров. Вышгородский и Киево-Святошинский район.

"В этих районах не прекращаются обстрелы российских оккупантов и разрушение инфраструктуры, поэтому энергетикам приходится регулярно возвращать свет в одни и те же населенные пункты", – сообщили в компании.

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Пока, к сожалению, без света остаются свыше 190 населенных пунктов в Донецкой области и 499 в Киевской области.

"Аварийные бригады непрерывно работают и делают все возможное, чтобы оперативно восстанавливать электроснабжение населенных пунктов, пострадавших из-за боевых действий. Компания сотрудничает Вооруженными силами Украины и Территориальной обороной для получения доступа к местам повреждений", – отметили в "ДТЭК".

Разрушение инфраструктуры

В Украине отключили 42 газораспределительные станции в результате боевых действий и обстрелов кафиров.

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Об этом сообщил Оператор газотранспортной системы Украины, компания подчеркнула, что продолжают работу 1353 ГРС.

Ремонтировать поврежденные объекты сложно, поскольку в некоторых областях происходят постоянные обстрелы, но работы ведутся.

"Сегодня" также писали, хватит ли Украине газа до конца отопительного сезона и рассказывали, что энергетики "ДТЭК" получили очередную партию терминалов Starlink.