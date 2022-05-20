Пособники агрессора: кто помогает России продавать нефть по всему миру

Одни поддерживают экономику агрессора, а другие — Украину / Фото: Getty Images, Коллаж: Сегодня

Кому война, а кому – мать родна. И это действительно так: пока Украина отбивает атаки врага, теряя людей и уничтожая полностью свою экономику, некоторые игроки нефтяного рынка в ЕС пытаются в буквальном смысле нажиться на войне.

Так, некоторые судоходные компании из Греции активно помогают экспорту нефти из страны-террориста по всему миру.

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Об этом сказал гендиректор "Нафтогаза" Юрий Витренко в эфире Sky News.

По его словам, Украина наблюдает "ненормальное увеличение поставок через порты греческими судоходными компаниями" наряду с тем, как другие государства ввели "намного более жесткие меры в отношении России с их желанием остановить войну".

Так, у государственных компаний, таких как "Газпром" и "Роснефть", в Европе немало деловых партнеров, которым нравится сотрудничать друг с другом, зарабатывая неплохие деньги.

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