Последние биржевые дни "Газпрома" – что происходит с акциями монополиста

Акции "Газпрома" сильно укрепились / Фото: Getty Images, Коллаж: Сегодня

Акции российской газовой компании "Газпром" в последнее время взяли курс на повышение. Во вторник, 10 мая, стоимость ценных бумаг "зависла" на отметке 240 рублей, рост за день составил чуть больше 1%.

Об этом свидетельствуют данные биржевых торгов.

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Что происходит с акциями "Газпрома" / Фото: скриншот

На таком уровне акции газового монополиста держатся уже около недели, перед этим резкий спад до уровня 206 рублей был во второй половине апреля.

Напоминаем, что май – это последний месяц, когда "Газпром" продает свои ценные бумаги на иностранных площадках.

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Уже 31 мая компания полностью покинет иностранные фондовые площадки, после того, как в России приняли соответствующий закон о запрете размещать там депозитарные расписки на ценные бумаги компаний РФ.

Что для "Газпрома" означают акции?

Ранее финансовый аналитик Алексей Лупоносов рассказал, что фондовый рынок в РФ является абсолютно не показательным и не отображает реальную ситуацию.

По сути, финансовая стабильность компании не нарушается ни от падения, ни от роста капитализации акций. Даже если акции станут абсолютно "мусорными", это не пошатнет "Газпром".

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"Газпром" может стать банкротом только в том случае, если Россия понесет окончательное поражение в этой войне.

Однако даже тогда у компании будет три года прочности, и она сможет это время работать в убыток.

"Сегодня" ранее писали, может ли "Газпром" остановить транзит через Украину, и рассказывали, какой конкурент появился у компании.