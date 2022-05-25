Путинский поводок затянулся сильнее: европейцы могут подвергнуться газовому шантажу РФ

Прогнозы по дальнейшей закупке европейцами газа из РФ не очень утешительны / Фото: Getty Images, Коллаж: Сегодня

В Евросоюзе боятся энергетического кризиса, который может устроить Россия, перекрыв поставки газа.

Как пишет The Washington Post, европейские энергетические компании, вероятно, подверглись шантажу Кремля и в ближайшем будущем готовы покупать природный газ с использованием новой рублевой системы.

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Речь идет о ранее анонсированной платежной системе с созданием двух счетов в Газпромбанке. Технически европейцы будут платить за газ из РФ в евро, а финансовое учреждение будет конвертировать валюту в рубли.

Это также означает, что Европа продолжит финансировать войну России против Украины и поставки оружия оккупантам, даже если компании не поддерживают агрессии РФ. Готовность энергосектора платить за голубое топливо также укрепит рубль.

Показательный спектакль сработал?

В конце апреля Газпром проучил Польшу и Болгарию, которые не хотели платить в рублях за газ – операторам просто перестали подавать ресурс. Следовательно, европейцы боятся корректировать условия, чтобы не возникло дефицита газа, а цены на него не выросли до небес. Недавно таким же показательным мерам подвергли и Финляндию. Иностранные журналисты уверены, что это была месть РФ за желание вступить в НАТО.

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Похоже, что большинство европейских стран все же отходят от риторики о шантаже и пошли на мировую, о чем свидетельствует своевременная оплата за полученный российский газ. Хотя несколько дней назад главный спикер Еврокомиссии Эрик Мамер заявил, что открытие счета в рублях будет нарушением санкций.

Впоследствии министр экономики Европы Паоло Джентилони подчеркнул, что новая схема платежей полностью ясна. И хотя оплата в рублях нарушает санкции, это не то, что происходит. Лазейка состоит в том, что запрещено сотрудничать с центробанком РФ, а действующий процесс конвертации происходит через другое финучреждение.

Реакция европейских компаний

Энергетические компании Европы по-разному реагируют на ситуацию. Eni прямо сообщила, что открывает счет для конвертации в рубли. OMV косвенно намекнула, что открывает "конверсионный счет".

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Немецкая Uniper объяснила, что открыла счет в Газпромбанке, но продолжит платить в евро. В то же время, по словам вице-премьера РФ Александра Новака, примерно половина из 54 иностранных клиентов "Газпрома" уже имеет счета в рублях.

Экономист из университета Бокккони Роберто Перотти отметил, что обязательство открыть рублевый счет является лишь политическим шагом Путина. Таким образом, Кремль показал, что он может устанавливать условия для ЕС. Мол, Россия могла бы просто конвертировать полученную валюту в рубли, но такое решение не привлекло бы внимание общественности.

Цены на нефть укрепляют позиции

По состоянию на 25 мая цены на эталонные марки нефти в мире продолжают расти. По данным европейской биржи ICE, июльские фьючерсы на нефть Brent выросли на 1,07% и составляют 114,78 доллара за баррель.

Фьючерсные контракты на американскую нефть West Texas Intermediate (WTI) также поднялись на 1,12% – до 111 долл./баррель.

Эксперты объясняют удорожание черного золота на мировом рынке ограниченными поставками из-за санкций Запада против России, а также ожидаемым увеличением закупок в конце мая. Связывают это с тем, что в Китае начинают возобновлять работу промышленные предприятия, находившиеся на карантине через коронавирус, а также с началом летнего сезона среди американских водителей, являющихся одними из крупнейших покупателей бензина.

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