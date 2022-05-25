Путінський повідець затягнувся сильніше: європейці можуть зазнати газового шантажу РФ

Прогнози щодо подальшої закупівлі європейцями газу з РФ не дуже втішні / Фото: Getty Images, Колаж: Сьогодні

У Євросоюзі бояться енергетичної кризи, яку може влаштувати Росія, перекривши постачання газу.

Як пише The Washington Post, європейські енергетичні компанії, ймовірно, наразилися на шантаж Кремля і в найближчому майбутньому готові купувати природний газ із використанням нової рублевої системи.

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Йдеться про раніше анонсовану платіжну систему зі створенням двох рахунків у Газпромбанку. Технічно – європейці платитимуть за газ із РФ у євро, а фінансова установа конвертуватиме валюту в рублі.

Це також означає, що Європа продовжить фінансувати війну Росії проти України та постачання зброї окупантам, навіть якщо компанії й не підтримують агресію РФ. Готовність енергосектора платити за блакитне паливо також зміцнить рубль.

Показова вистава спрацювала?

Наприкінці квітня "Газпром" провчив Польщу та Болгарію, які не хотіли платити в рублях за газ – операторам просто перестали подавати ресурс. Відтак європейці бояться коригувати умови, щоб не виникло дефіциту газу, а ціни на нього не зросли до небес. Нещодавно таких же показових заходів зазнала й Фінляндія. Іноземні журналісти переконані, що це була помста РФ за заявку на вступ до НАТО.

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Схоже, що більшість європейських країн таки відходять від риторики про шантаж і пішли на "мирову", про що свідчить своєчасна оплата за отриманий російський газ. Хоча кілька днів тому головний речник Єврокомісії Ерік Мамер заявив, що відкриття рахунку в рублях буде порушенням санкцій.

Згодом міністр економіки Європи Паоло Джентілоні наголосив, що нова схема платежів повністю зрозуміла. І хоч оплата в рублях порушує санкції, "це не те, що відбувається". Лазівка полягає в тому, що заборонено співпрацювати з центробанком РФ, а чинний процес конвертації відбувається через іншу фінустанову.

Реакція європейських компаній

Енергетичні компанії з Європи по-різному реагують на ситуацію. Eni прямо повідомила, що відкриває рахунок для конвертації в рублі. OMV опосередковано натякнула, що відкриває "конверсійний рахунок".

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Німецька Uniper пояснила, що відкрила рахунок у Газпромбанку, але продовжить платити в євро. Водночас за словами віцепрем’єра РФ Олександра Новака, приблизно половина з 54 іноземних клієнтів "Газпрому" вже має рахунки в рублях.

Економіст з університету Боккконі Роберто Перотті зауважив, що зобов’язання відкрити рублевий рахунок є лише політичним кроком Путіна. У такий спосіб Кремль показав, що він може встановлювати умови для ЄС. Мовляв, Росія могла б просто конвертувати отриману валюту в рублі, але таке рішення не привернуло б уваги громадськості.

Ціни на нафту зміцнюють позиції

Станом на 25 травня ціни на еталонні марки нафти у світі продовжують зростати. За даними європейської біржі ICE, липневі ф’ючерси на нафту Brent зросли на 1,07% й становлять 114,78 долара за барель.

Ф’ючерсні контракти на американську нафту West Texas Intermediate (WTI) також піднялися на 1,12% – до 111 дол./барель.

Експерти пояснюють подорожчання чорного золота на світовому ринку обмеженим постачанням через санкції Заходу проти Росії, а також очікуваним збільшенням закупівель наприкінці травня. Пов’язують це з тим, що в Китаї починають відновлювати роботу промислові підприємства, які були на карантині через коронавірус, а також початком літнього сезону серед американських водіїв, які є одними з найбільших покупців бензину.

Раніше "Сьогодні" писали, що після збройного конфлікту з Україною Росія може опинитися під впливом Китаю. Дізнайтеся також, хто допомагає Росії продавати нафту по всьому світу.