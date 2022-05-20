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Прикрили потік "неугодним": кому РФ знову зупинила поставки газу

Валерія Стрільчук Валерія Стрільчук Редактор Гроші Сьогодні
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20 травня, 15:11
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Розповідаємо, кому "Газпром" перестане постачати газ через його оплату не в російській валюті
Фінляндія залишилась без російського газу
Фінляндія залишилась без російського газу / Фото: Getty Images, Колаж: Сьогодні

Після того, як російські енергоресурси через війну РФ проти України стали токсичними, Європа намагається знайти заміну російській нафті і газу. Особливо це стало актуальним після того, як РФ зажадала сплати за її ресурси в рублях, а не доларах.

Однак європейські компанії не йдуть на шантаж. За це "Газпром" відрізає їх від поставок газу. Цього разу це сталося з Фінляндією, про що повідомила фінська Gasum.

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Фінляндія відмовилась сплачувати за газ рублями

Із суботи 21 травня "Газпром" припинить постачати цій країні газ. Про це енергокомпанію Gasum сповістила фінська "дочка" "Газпрому" у п'ятницю, 20 травня.

Однак у пресслужбі кажуть, що до такого сценарію були готові. Раніше компанія відмовилася іти на шантаж Кремля, і заявила, що оплачуватиме поставки такою валютою, як зазначено в контрактах. У Росії попереджали, що за відмову постачання газу припинятиметься.

Тому протягом майбутнього літнього сезону Gasum постачатиме споживачам газ із інших джерел через трубопровід Balticconnector, який з'єднує Фінляндію та Естонію.

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Фінляндія вже не перша, кому "Газпром" з тої ж причини зупинив поставки.

Першими були Польща і Болгарія

Раніше ми розповідали, що польська газова держкомпанія PGNiG, як і болгарська газорозподільна компанія Bulgargaz, отримали листа від "Газпрому" про припинення постачання газу з 27 квітня.

Однак країни вже знайшли собі інші джерела блакитного палива. Наприклад, для забезпечення енергонезалежності країн Балтійського регіону між Польщею та Литвою запрацював газопровід GIPL.

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За допомогою нового газопроводу енергонезалежною стане не лише Прибалтика, а й Фінляндія. Через GIPL можна прокачувати 230 тисяч кубометрів газу на годину до Польщі (2 млрд кубічних метрів на рік) та 217 тисяч кубометрів на годину у напрямку Литви (1,9 млрд – на рік).

Так, Росія опинилася у скрутному становищі, і "Газпром" шукає нові способи, аби тиснути на Європу. "Сьогодні" писали, що "Газпром" навмисно не використовує вже оплачені потужності для транзиту через газовимірювальну станцію "Суджа", у такий спосіб штучно обмежуючи постачання в Європу.

Читайте також, як "Газпром" покриває крадіїв газу в Україні, і чи наважиться Російська Федерація повністю припинити транзит газу через нашу територію.

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