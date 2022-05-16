Альтернатива російському газу: Європа знайшла ще одне джерело блакитного палива

Туреччина може стати посередником у каналах постачання газу до ЄС

Російські енергоносії стають нікому не потрібними / Фото: Getty Images, Колаж: Сьогодні

Від російських енергоресурсів поступово відмовляється увесь світ. Поки одні країни в поспіху шукають джерела постачання, інші замислюються над збільшенням обсягів власного видобутку.

Як повідомляє видання Yeni Şafak, одним із джерел постачання в країни ЄС стане Ізраїль.

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"Поки напруженість між Росією та Україною триває, у Європі тривають пошуки нового альтернативного газу", – зазначають журналісти.

Блакитне паливо планують постачати через Туреччину та Східне Середзем’я, тривають перемовини.

За інформацією Reuters, Ізраїль також нарощує видобуток природного газу й має намір укласти договори на постачання в Європу. Упродовж наступних кількох років країна хоче збільшити обсяги видобутку з 20 млрд до 40 млрд кубометрів газу.

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До кінця 2022 року Ізраїль планує ввести в експлуатацію нове родовище Каріш. Його власником є лондонська компанія Energean, яка планує нарощувати обсяги.

За словами міністра енергетики Ізраїлю Ліора Шилата, робочий процес мають швидкими темпами налагодити вже зараз і впродовж літа 2022 року досягти рамкової угоди. Однак за прогнозами, Європі ці договори допоможуть не раніше 2024 року.

Власний видобуток

У Туреччині також розуміють важливість енергонезалежності, тож планують видобувати ресурси в Середземному морі. Понад два місяці тривали пошукові та сканувальні роботи.

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Для досліджень країна включила до свого флоту четверте бурове судно 7-го покоління. Повернутися з морських вод Тунісу до Туреччини корабель має 19 травня.

Передбачається, що перша місія на сході Середземного моря стартує у липні, після двох місяців підготовчих робіт. Корабель допомагатиме з глибоководними дослідженнями та роботах на дні, адже має здатність бурити в глибину на 12,2 км.

Новий газопровід

Як писало видання Daily Sabah, Ще наприкінці березня Ізраїль та Туреччина розпочали переговори щодо будівництва газопроводу до ізраїльського родовища "Левіафан". Він має стати черговою альтернативою російському газу, який постачають до Європи.

Ідея насправді не нова. Багато років тому планували збудувати підводний трубопровід до найбільшого морського родовища газу, який належить Ізраїлю. Ресурс надходитиме до Туреччини та країн Південної Європи.

Через повномасштабне вторгнення РФ в Україну, ідею повернули до порядку денного. Країни шукають конкретні рішення щодо запропонованого маршруту, який має сягати 500 км у довжину. Вартість проєкту попередньо оцінили у 1,5 млрд доларів.

Родовище "Левіафан" забезпечує газом не лише Ізраїль, але й Йорданію та Єгипет. Щороку там видобувають 12 млрд кубометрів блакитного палива, яким володіють компанії Chevron, NewMed Energy і Ratio Oil.

Схема в ЄС

Водночас Європейський Союз хоче перестрахуватися на випадок, якщо Росія таки наважиться обмежити чи перекрити постачання газу. Щоб уникнути великих втрат, країни блоку розробили проєкт рішення щодо граничних цін на газ.

У Європі пропонують запровадити максимальну регульовану ціну для надзвичайної ситуації, а ринкова ціна має використовуватися якнайдовше. Країни спільноти попереджені, що вони мають узгодити загальні принципи для підготовки до масштабних збоїв у разі форс-мажору.

Якщо заходи щодо цін на газ будуть запроваджені, вони стануть лише короткостроковим рішенням, яке діятиме до літа 2023 року.

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