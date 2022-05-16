Ціна на газ у Європі: що буде з блакитним паливом, якщо РФ зупинить експорт

Для цього в ЄС вигадали спеціальну цінову схему, яка діятиме майже рік

Що буде з цінами на газ, якщо Росія закроє вентиль / Фото: Getty Images, уніан, Колаж: Сьогодні

Європейський Союз хоче перестрахуватися, якщо Росія таки наважиться обмежити чи перекрити постачання блакитного палива, і обмежити ціни на природний газ, щоб уникнути великих витрат.

Про це повідомляє видання Bloomberg.

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Проєкт рішення щодо граничних цін на газ уже підготовлено. У документі йдеться, що ЄС пропонує запровадити максимальну регульовану ціну для надзвичайної ситуації, при цьому ринкова ціна має використовуватися якнайдовше.

Країни спільноти попереджені, що вони мають узгодити загальні принципи для підготовки до масштабних збоїв та надзвичайної ситуації у разі змін на ринку.

Занепокоєння посилилося, зокрема, після вимог РФ платити за газ у рублях та обмежень Москви щодо деяких газових компаній.

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Якщо заходи щодо цін на газ будуть запроваджені, вони стануть лише короткостроковим рішенням, яке діятиме до літа 2023 року.

Що з транзитом газу через Україну?

11 травня прокачування російського газу через Україну у пункті пропуску "Сохранівка" Луганської області впало до нуля. Це сталося після того, як Оператор ГТС України попередив про припинення транзиту через захоплені російськими військами станції, оскільки вважає це форс-мажорними обставинами.

Через "Сохранівку" проходила третина всього транзиту газу, який постачається з Росії до Європи через українську територію. Біржові ціни на паливо відреагували одразу і того ж дня підскочили на 4%.

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Раніше ми розповідали, що в Європі вигадали, як платити за російський газ в обхід санкцій, і писали, кому Росія хоче продавати енергоресурси.