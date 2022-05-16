РФ втрачає важливого союзника: хто відмовляється від покупки російської нафти

У Міністерстві економіки Німеччини зазначають, що частка Росії у споживанні нафти в країні за останні місяці вже знизилася з 35% до 12%

Російська нафта не потрібна Німеччині

Німеччина планує відмовитись від імпорту російської нафти за будь-якого рішення ЄС, навіть якщо Союз не зможе домовитися про введення ембарго в масштабах усієї спільноти.

Про це пише видання Bloomberg.

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Німеччина намагатиметься наростити імпорт альтернативної нафти для ключового східнонімецького нафтопереробного заводу, який значною мірою залежить від російської сировини через трубопровід "Дружба" та керується ПАТ "Роснефть", яке контролює Кремль.

Влада країни вже з'ясувала, що можна використовувати старий трубопровід, що сполучає міста Росток і Шведт, але його відносно невеликий розмір означає, що зараз він може покрити лише близько 60% повної потужності НПЗ.

Також Німеччина зараз активно займається підписанням угод з альтернативними постачальниками енергоносіїв.

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Ембарго на російську нафту

У травні Європарламент представив деталі шостого пакету санкцій проти РФ у відповідь за війну в Україні. Як пояснила глава Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн, Європа насамперед запровадить обмеження проти російських військових та чиновників, які вчинили військові злочини у Бучі та Маріуполі.

"Це посилає ще один важливий сигнал усім злочинцям Кремля: ми знаємо, хто ви, ми притягнемо вас до відповідальності, ви не уникнете цього", – заявила вона.

Серед важливих кроків – "десвіфтизація" Сбербанку – найбільшого банку РФ, який володіє 37% банківського сектора, та ще двох менших російських банків. Вони будуть відключені від системи SWIFT. А також – обмеження на діяльність російських державних мовників у ЄС.

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Ще Європа планує повністю заборонити імпорт усієї російської нафти – морської та трубопровідної, сирої та очищеної. Проти цього активно виступає Угорщина, яка дуже залежить від російських енергоресурсів.

Раніше ми розповідали, що шостий пакет санкцій, який ЄС прийме найближчим часом, передбачає надання Угорщини та Словаччини терміну до кінця 2024 року для відмови від російської нафти, а це на два роки більше, ніж в інших країнах ЄС. Але Угорщина заявила, що їй потрібно ще більше часу, щоб знизити залежність від російської нафти.

Також ми писали, як ембарго на ввезення нафти з РФ позначиться на економіці Європейського Союзу.