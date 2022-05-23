Работали бок о бок: как энергетики объединились с саперами для восстановления Гостомеля

В Гостомели восстановили свет после деоккупации / Фото: Getty Images, ДТЭК, Коллаж: Сегодня

Энергетики компании ДТЭК вместе с саперами ВСУ и ГСЧС провели невероятную работу по восстановлению электроснабжения Гостомеля и близлежащих населенных пунктов.

Об этом заявил глава Гостомельской поселковой военной администрации Тарас Думенко.

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"Благодаря усилиям ДТЭК, невероятным усилиям, возобновлено энергоснабжение всех балансовых домов компании, и сейчас они активно помогают в восстановлении энергоснабжения на тех объектах, которые находятся вне их баланса", – заявил глава администрации в эфире "Единых Новостей".

Сейчас энергетики проводят работы на сторонних сетях, в том числе на внутридомовых.

"Также невероятную работу делают саперы, которые оперативно помогли разминировать проездные дороги и места жительства людей. Конечно, впереди еще разминирование полей, лесов, грунтовых дорог, но проделана невероятная работа всеми", – отметил Тарас Думенко.

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Напомним, с начала войны энергетики компании ДТЭК Рината Ахметова вернули свет для более 1,6 млн потребителей.

Раньше мы рассказывали, сколько денег компания ДТЭК инвестировала в восстановление Киевской области после войны, и писали, как работают энергетики в условиях боевых действий.