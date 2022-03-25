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СЕГОДНЯ Industry Энергетика

Борются за свет: как работает ДТЭК во время войны

Андрей Галицкий Андрей Галицкий Редактор Деньги Сегодня
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25 марта, 18:47
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Одна из критических инфраструктур Украины страдает от постоянных обстрелов со стороны российского врага с первых дней войны
За месяц войны ремонтные бригады ДТЭК возобновили электроснабжение для 466 тыс. семей по всей Украине
За месяц войны ремонтные бригады ДТЭК возобновили электроснабжение для 466 тыс. семей по всей Украине / Фото: Коллаж: Сегодня, ДТЕК

Ремонтные бригады компании ДТЭК ежедневно и без колебаний восстанавливают электроснабжения в дома украинцев, несмотря на постоянные боевые действия.

Об этом информирует пресс-служба компании.

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Так, по словам исполнительного директора ДТЭК Дмитрия Сахарука, над восстановлением электроснабжения работают все существующие ремонтные бригады.

"Они рискуют жизнью, об этом даже не задумываются, едут и возобновляют электроснабжение там, где это возможно", – рассказал он.

Менеджер отметил, что во время боевых действий ремонтировать электропередачи довольно сложно, ведь для начала инфраструктуру должны осмотреть мастера, саперы и военные, которые предоставляют коридоры.

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"Энергетики делают свою работу и я искренне благодарен каждому из них. Каждый человек на их месте испытывал бы страх, а здесь люди профессионально выполняют свою работу и я уверен, что будут делать ее и дальше", – подчеркнул Сахарук.

Отметим, что за месяц войны ремонтные бригады ДТЭК возобновили электроснабжение 466 тыс. семей по всей Украине.

Энергосистема Украины в условиях войны

Украинская энергосистема после отключения от энергосистем РФ и Беларуси и на фоне постоянных обстрелов инфраструктуры со стороны российских оккупационных войск продолжает функционировать и снабжать электроэнергией всех потребителей.

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По словам генерального директора ГТЭК Максима Тимченко, ремонтные бригады компании круглосуточно занимаются ремонтными работами для бесперебойного электроснабжения населенных пунктов, обесточенных из-за обстрела оккупантов.

Ранее мы рассказывали, жители Киевской и Донецкой областей, проживающие в зоне активных боевых действий, снова получили свет, исчезнувший после обстрелов кафиров.

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10
British American Tobacco British American Tobacco
$371 млн
Бизнес-изоляция
Цитата дня

Сейчас время приступать к работе и восстанавливать экономику. Для Украины важно каждое предприятие, которое продолжает работать, а чтобы те, кто остановил деятельность, - ее возобновили.

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