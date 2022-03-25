Борються за світло: як працює ДТЕК під час війни

Одна із критичних інфраструктур України потерпає від постійних обстрілів з боку російського ворога з перших днів війни

За місяць війни ремонтні бригади ДТЕК відновили електропостачання для 466 тис. сімей по всій Україні / Фото: Колаж: Сьогодні, ДТЕК

Ремонтні бригади компанії ДТЕК щодня та без вагань відновлюють електропостачання до домівок українців, незважаючи на постійні бойові дії.

Про це інформує пресслужба компанії.

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Так, за словами виконавчого директора ДТЕК Дмитра Сахарука, над відновленням електропостачання працюють усі наявні ремонтні бригади.

"Вони ризикують життям, про це навіть не задумуються, їдуть та відновлюють електропостачання там, де це можливо", – розповів він.

Менеджер зазначив, що під час бойових дій ремонтувати електропередачі доволі складно, адже для почату інфраструктуру мають оглянути майстри, сапери і військові, які надають коридори.

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"Енергетики роблять свою роботу і я щиро вдячний кожному з них. Кожна людина на їхньому місці відчувала б страх, а тут люди професійно виконують свою роботу і я впевнений, що будуть робити її й далі", – підкреслив Сахарук.

Зазначимо, що за місяць війни ремонтні бригади ДТЕК відновили електропостачання для 466 тис. сімей по всій Україні.

Енергосистема України в умовах війни

Українська енергосистема після відключення від енергосистем РФ та Білорусі та на тлі постійних обстрілів інфраструктури з боку російських окупаційних військ продовжує функціонувати та забезпечувати електроенергією всіх споживачів.

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За словами генерального директора ДПЕК Максима Тимченка, ремонтні бригади компанії цілодобово займаються ремонтними роботами для безперебійного електропостачання населених пунктів, які знеструмлені через обстріл окупантів.

Раніше ми розповідали, жителі Київської та Донецької областей, які проживають у зоні активних бойових дій, знову отримали світло, яке зникло після обстрілів окупантів.