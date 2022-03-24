Бої за світло: як українська енергосистема витримує війну з Росією

Українська енергосистема після про виключення від енергосистем РФ та Білорусі, і на тлі на постійних обстрілів інфраструктури з боку російських окупаційних військ, продовжує функціонувати та забезпечувати електроенергію всіх споживачів.
Про це повідомив генеральний директор ДПЕК Максим Тимченко в ефірі американського телеканалу FOX Business.
"Незважаючи на всі атаки, російське вторгнення, захоплення двох АЕС та знищення однієї вугільної електростанції, нам вдалося зберегти стабільність нашої енергетичної системи" , – сказав він.
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За словами Тимченка, ремонтні бригади компанії цілодобово займаються ремонтними роботами для безперебійного електропостачання населених пунктів, знеструмлених через обстріли окупантів.
"У нас немає жодних сумнівів, що ми переможемо у цій війні. Не лише у військовому плані, а також забезпечуючи тепло- та електропостачання українцям, відновлюючи енергосистему та зберігаючи її стабільну роботу" , – зазначив Максим Тимченко.
Україна стала частиною енергосистеми ЄС
16 березня енергосистема України приєдналася до єдиної енергосистеми Європейського Союзу – ENTSO-E.
Перед початком війни, чекали тестування роботи української енергосистеми в ізольованому режимі Втім, замість 3 днів Україні довелося відключитися назавжди та приймати рішення про екстрену синхронізацію з європейською системою.
Раніше ми розповідали, у чому вигода для України від підключення до енергосистемі Європи , та писали, що керівництво української енергетичної компанії закликало країни Заходу закрити небо над нашою країною, а також ввести ембарго на російську нафту та газ.