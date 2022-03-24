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СЬОГОДНІ Industry Енергетика

Бої за світло: як українська енергосистема витримує війну з Росією

Андрій Галицький Андрій Галицький Редактор Гроші Сьогодні
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24 березня, 17:42
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З 16 березня українська енергосистема працює у системі енергосистеми Європейського Союзу
Ремонтні бригади цілодобово займаються ремонтними роботами для безперебійного електропостачання населених пунктів
Ремонтні бригади цілодобово займаються ремонтними роботами для безперебійного електропостачання населених пунктів / Фото: Getty Images, Колаж: Сьогодні

Українська енергосистема після про виключення від енергосистем РФ та Білорусі, і на тлі на постійних обстрілів інфраструктури з боку російських окупаційних військ, продовжує функціонувати та забезпечувати електроенергію всіх споживачів.

Про це повідомив генеральний директор ДПЕК Максим Тимченко в ефірі американського телеканалу FOX Business.

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"Незважаючи на всі атаки, російське вторгнення, захоплення двох АЕС та знищення однієї вугільної електростанції, нам вдалося зберегти стабільність нашої енергетичної системи" , – сказав він.

За словами Тимченка, ремонтні бригади компанії цілодобово займаються ремонтними роботами для безперебійного електропостачання населених пунктів, знеструмлених через обстріли окупантів.

"У нас немає жодних сумнівів, що ми переможемо у цій війні. Не лише у військовому плані, а також забезпечуючи тепло- та електропостачання українцям, відновлюючи енергосистему та зберігаючи її стабільну роботу" , – зазначив Максим Тимченко.

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Україна стала частиною енергосистеми ЄС

16 березня енергосистема України приєдналася до єдиної енергосистеми Європейського Союзу – ENTSO-E.

Перед початком війни, чекали тестування роботи української енергосистеми в ізольованому режимі Втім, замість 3 днів Україні довелося відключитися назавжди та приймати рішення про екстрену синхронізацію з європейською системою.

Раніше ми розповідали, у чому вигода для України від підключення до енергосистемі Європи , та писали, що керівництво української енергетичної компанії закликало країни Заходу закрити небо над нашою країною, а також ввести ембарго на російську нафту та газ.

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Цитата дня

Захід може нанести удар по Росії нафтовим ембарго, яке призведе до падіння економіки РФ. Зараз це буде ключовою економічною битвою, і колективний Захід має її виграти.

Цитата на segodnya.ua
Андрій Єрмак Глава Офісу президента України
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