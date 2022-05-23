Працювали пліч-о-пліч: як енергетики об'єдналися з саперами задля відновлення Гостомеля

У Гостомелі відновили світло після деокупації / Фото: Getty Images, ДТЕК, Колаж: Сьогодні

Енергетики компанії ДТЕК разом з саперами ЗСУ І ДСНС провели неймовірну роботу по відновленню електропостачання Гостомеля і прилеглих населених пунктів.

Про це заявив голова Гостомельскої селищної військової адміністрації Тарас Думенко.

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"Завдяки зусиллям ДТЕК, неймовірним зусиллям, відновлено енергопостачання всіх балансових будинків компанії, і зараз вони активно допомагають у відновленні енергопостачання на тих об’єктах, які знаходяться поза їхнім балансом", – заявив глава адміністрації в ефірі "Єдиних Новин".

Наразі енергетики проводять роботи на сторонніх мережах, в тому числі на внутрішнтобудинкових.

"Також неймовірну роботу роблять сапери, які оперативно допомогли розмінувати проїзні дороги і місця проживання людей. Звичайно, попереду ще розмінування полів, лісів, ґрунтових доріг, але пороблена неймовірна робота всіма", – зазначив Тарас Думенко.

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Нагадаємо, з початку війни енергетики компанії ДТЕК Ріната Ахметова повернули світло для понад 1,6 млн споживачів.

Раніше ми розповідали, скільки коштів компанія ДТЕК інвестувала у відновлення Київської області після війни, і писали, як працюють енергетики в умовах бойових дій.