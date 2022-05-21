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Разорвать все связи с РФ: Германия постепенно отказывается от кровавого газа

Ульяна Лебич
21 мая, 14:42
Лидеры Германии и Катара подписали газовое соглашение, которое поможет первой избавиться зависимости от агрессора

По словам Шольца, соглашение "открывает множество возможностей для успешного сотрудничества" / Фото: Getty Images, Коллаж: Сегодня

Германия с целью диверсифицировать свои поставки природного газа и последующего отказа от использования российского топлива, подписала с Катаром соглашение об углублении своего сотрудничества в области энергетики.

Эмир Катара шейх Тамим бин Хамад Аль Тани подтвердил, что Доха планирует начать поставки СПГ в Германию в 2024 году , и назвал Европу "интересным" газовым рынком.