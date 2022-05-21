Разорвать все связи с РФ: Германия постепенно отказывается от кровавого газа

По словам Шольца, соглашение "открывает множество возможностей для успешного сотрудничества" / Фото: Getty Images, Коллаж: Сегодня

Германия с целью диверсифицировать свои поставки природного газа и последующего отказа от использования российского топлива, подписала с Катаром соглашение об углублении своего сотрудничества в области энергетики.

По словам канцлера Олофа Шольца, Германия планирует построить два терминала для сжиженного природного газа (СПГ) от таких поставщиков, как Катар.

Эмир Катара шейх Тамим бин Хамад Аль Тани подтвердил, что Доха планирует начать поставки СПГ в Германию в 2024 году , и назвал Европу "интересным" газовым рынком.

Во время своего визита в ФРГ Аль Тани провел переговоры с официальными лицами немецких коммунальных служб RWE и Uniper по поводу долгосрочных соглашений по поставке газа.

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Руди Баруди, гендиректор консалтинговой компании Qatar Energy and Environment Holding, заявил, что Катар готов удовлетворить спрос на СПГ в Германии в дополнение к поставкам существующим клиентам, сославшись на расширение гигантского месторождения природного газа North Field.

Как сказал он Al Jazeera, Катар в 2024 году безусловно сможет обеспечить 20-25% от общего потребления газа в Германии.

РФ остановила поставки газа в Финляндию

С субботы 21 мая "Газпром" прекращает поставлять Финляндии газ. Об этом энергокомпанию Gasum известила финская "дочка" "Газпрома" в пятницу, 20 мая.

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Однако в пресс-службе говорят, что к такому сценарию были готовы. Ранее компания отказалась идти на шантаж Кремля и заявила, что будет оплачивать поставки такой валютой, как указано в контрактах. В России предупреждали, что за отказ поставки газа будут прекращаться.

Поэтому в течение предстоящего летнего сезона Gasum будет поставлять потребителям газ из других источников через трубопровод Balticconnector, который соединяет Финляндию и Эстонию.

Раньше мы также писали, как "Газпром" покрывает воров газа в Украине, и решится ли Российская Федерация полностью прекратить транзит газа через нашу территорию.