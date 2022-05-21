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Розірвати всі звʼязки з РФ: Німеччина поступово відмовляється від кривавого газу

Уляна Лебич
21 травня, 14:42
Лідери Німеччини та Катару підписали газову угоду, що допоможе першій позбутися залежності від агресора

За словами Шольца, угода "відкриває безліч можливостей для успішної співпраці" / Фото: Getty Images, Колаж: Сьогодні

Німеччина, з метою диверсифікувати свої постачання природного газу і подальшої відмови від використання російського палива, підписала з Катаром угоду про поглиблення своєї співпраці в галузі енергетики.

Емір Катара шейх Тамім бін Хамад Аль Тані підтвердив, що Доха планує розпочати постачання СПГ до Німеччини у 2024 році , і назвав Європу "цікавим" газовим ринком.