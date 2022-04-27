Решит судьбу всей Европы: какая страна может обеспечить всех зеленым водородом

Откуда Европа будет получать зеленую энергетику / Фото: Getty Images, Коллаж: Сегодня
Благодаря Финляндии Европа может получить нужное количество зеленого водорода, чтобы достичь нулевого уровня выбросов к 2050 году.
Об этом сообщает национальная электросеть Финляндии Fingrid.
Эта компания стремится интегрировать водород в энергосистему и вывести страну на карту водородных технологий.
Fingrid уже подписала различные соглашения на более чем 5 тыс. МВт для проектов, которые планируется завершить в 2022–2024 годах.
В общей сложности к электросети хотят подключиться на 150 тыс. МВт. Если удастся реализовать все проекты, то Fingrid будет производить около 500 ТВтч электроэнергии в год.
Из этой энергии можно будет производить 300 ТВтч чистого водорода, что может значительно обезуглеродить промышленность.
"Трубопровод водородной инфраструктуры может способствовать гибкости энергетической системы, эффективной передаче энергии и снижению рисков для производителей и потребителей", – заявила руководитель отдела стратегического анализа и исследований в компании Gasgrid Finland Сара Кярки.
Украина может заменить российскую нефть
Украина тоже обладает зелеными богатствами, например, из обыкновенного рапса, который мы выращиваем в достаточно больших объемах, можно производить биодизель.
Из одного гектара растений получается более тонны биодизеля, заявляет фермер Виктор Шеремет.
По его словам, Министерству энергетики стоит задуматься об использовании рапса как биотоплива в нынешних обстоятельствах.
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