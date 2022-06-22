РФ зарабатывает рекордные суммы от экспорта нефти – кто кормит Путина

Россия получит рекордную прибыль с продажи нефти / Фото: Getty Images, Коллаж: Сегодня

ЕС и США пока не удалось сократить прибыль России от экспорта нефти. Главными покупателями кровавого черного золота стали Индия и Китай.

Об этом говорит аналитик Виктор Катона, пишет The New York Times.

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По данным издания, эти страны скупают российскую нефть по большим скидкам, но из-за того, что в мире наблюдается глобальный рост цен на энергоносители, сейчас агрессор зарабатывает на экспорте черного золота еще больше, чем до начала полномасштабной войны.

"Азия спасла добычу нефти в России", – говорит аналитик и подчеркивает, что продажа нефти и газа все еще поддерживает Кремль и российскую армию на плаву.

Как покупают российскую нефть?

По данным аналітичної компанії Rystad Energy, поставки российской нефти в Европу с марта по май упали на 554 тыс. баррелей в день.

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А вот азиатские НПЗ увеличили свои закупки кремлевских ресурсов на 503 тыс. баррелей в день, то есть по сути, практически на тот же объем.

Например, в мае, импорт российской нефти в Китай вырос на 28% по сравнению с предыдущим месяцем. Таким образом он достиг рекордного уровня и РФ даже обогнала Саудовскую Аравию как крупнейшего поставщика в КНР.

Тем временем не отстает и Индия, страна получает более 760 тыс. баррелей в день.

"Хотя Россия продает нефть с большой скидкой из-за рисков, связанных с санкциями, рост цен на энергоносители компенсировал это. По данным Международного энергетического агентства, в мае Россия получила на $1,7 млрд больше, чем в апреле", – пишет The New York Times.

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По оценкам Министерства финансов России, казна агрессора должна и июне получить на целых 6 миллиардом долларов больше от энергоэкспорта, чем ожидалось.

Цены на нефть

В среду, 22 июня, стоимость черного золота в мире упала более, чем на 6 долл. за баррель.

По мнению экспертов, это связано с требованием Байдена временно отменить федеральный налог на бензин

Например, стоимость фьючерсов на американскую нефть WTI упала на 5,98 долл – 103,54 долл. за баррель, а нефть Brent подешевела на 5,67 долл. (4,95%) – до 108,98 долл. за баррель.

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