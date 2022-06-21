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Нашли лазейку в законе: "Газпром нефть" планирует майнить биткойны

Евгения Пласконь Евгения Пласконь Редактор Деньги Сегодня
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21 июня, 18:28
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Российская энергетическая компания построит "зеленые" серверные фермы для майнинга
Санкции Запада побуждают нефтяных гигантов в РФ к неожиданным поступкам
Санкции Запада побуждают нефтяных гигантов в РФ к неожиданным поступкам / Фото: Коллаж: Сегодня

Одна из самых больших нефтяных компаний в РФ – "Газпром нефть" – договорилась о сотрудничестве с российским поставщиком оборудования для майнинга биткойнов BitRiver.

Как сообщило специализированное издание thecoinrepublic, соглашение об ассоциации было подписано на экономическом форуме в Санкт-Петербурге 16 июня.

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Кто и как будет майнить?

Крупнейший кооператив специалистов по майнингу будет "добывать" цифровую валюту. Для них построят мощные "зеленые" фермы серверов на удаленных и труднодоступных нефтяных месторождениях "Газпром нефти" – в течение 2 лет мощности должны достигнуть 2 гигаватт.

BitRiver создали в 2017 году, она работает на 100-мегаваттной экологически чистой серверной ферме для майнинга в Сибири. В апреле 2022 года компания столкнулась с серьезными проблемами с Управлением контроля иностранных активов депозитария США, в частности, из-за помощи Кремля в адаптации ресурсов.

Лазейка в законе

Интересно, что в России криптовалюты полулегальные. Полного запрета на них еще нет, хотя центробанк предлагал такие изменения в январе, но использовать их для платежей нельзя. Очень жестко регулируется оборот цифровых валют, в сущности, он осуществляется только под контролем властей РФ с большим количеством ограничений. За нарушение предусмотрены штрафы от 300 тыс. до 1 млн рублей.

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"Газпром нефть" нашла лазейку в законе благодаря сотрудничеству с местным Bitcoin-майнером. Сама компания напрямую не будет работать с биткойном, а лишь будет снабжать центры обработки данных энергией, производимой из попутного нефтяного газа. BitRiver же будет развивать цифровую инфраструктуру в сфере нефтяной промышленности на базе новых вычислительных мощностей.

Ограничения в Украине по криптобирже

Недавно Monobank ограничил вывод денег из криптовалютных бирж. Украинцы не могут зачислить деньги на свои банковские карты из Binance.

В банке объяснили, что могут прекращать транзакции с иностранной валютой, если есть подозрение в их связи с запрещенной деятельностью, в том числе переводах электронной валюты. Поскольку такие переводы запрещены, банк не засчитывает платежи.

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Нововведение касалось только популярной криптобиржи Binance, но не рекомендовали клиентам совершать платежи и с другими биржами.

В то же время представители упомянутой криптобиржи напомнили, что ранее НБУ ограничил сделки по покупке криптовалюты до 100 тыс. грн в месяц, чтобы уменьшить отток капитала из страны. Следовательно, действия Monobank связывают с технической невозможностью банка проконтролировать лимит.

Аналогичная проблема с прямым выводом денег на гривневые карты возникла у клиентов ПриватБанка. Там ограничения ввели еще с 16 марта, но запрет не касается украинских биткоин-бирж.

"Сегодня" раньше рассказывали, как украинским беженцам в Италии найти работу и на какую зарплату рассчитывать, а также показывали, чем удивил британский Королевский монетный двор.

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SWIFT – международная система платежей. К ней подключены практически все банки и финансовые компании мира. По SWIFT-реквизитам можно пополнить карту из любой страны.
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