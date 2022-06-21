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Знайшли лазівку в законі: "Газпром нефть" планує майнити біткоїни

Євгенія Пласконь Євгенія Пласконь Редактор Гроші Сьогодні
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21 червня, 18:28
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Російська енергетична компанія збудує "зелені" серверні ферми для майнінгу
Санкції Заходу спонукають нафтових гігантів у РФ до несподіваних вчинків
Санкції Заходу спонукають нафтових гігантів у РФ до несподіваних вчинків / Фото: Колаж: Сьогодні

Одна з найбільших нафтових компаній у РФ – "Газпром нефть" – домовилася про співпрацю з російським постачальником обладнання для майнінгу біткоїнів BitRiver.

Як повідомило спеціалізоване видання thecoinrepublic, угоду про асоціацію підписали на економічному форумі в Санкт-Петербурзі 16 червня.

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Хто і як майнитиме?

Найбільший кооператив спеціалістів з майнінгу "видобуватиме" цифрову валюту. Для них збудують потужні "зелені" ферми серверів на віддалених та важкодоступних нафтових родовищах "Газпром нефти" – упродовж 2 років потужності мають сягати двох гігават.

BitRiver створили 2017 року, вона працює на 100-мегаватній екологічно чистій серверній фермі для майнінгу в Сибіру. У квітні 2022 року компанія зіткнулася з серйозними проблемами з Управлінням контролю іноземних активів депозитарію США, зокрема через допомогу Кремлю в адаптації ресурсів.

Лазівка в законі

Цікаво, що в Росії криптовалюти напівлегальні. Повної заборони на них ще немає, хоч Цнтробанк пропонував такі зміни в січні, але використовувати їх для платежів не можна. Дуже жорстко регулюється обіг цифрових валют, по суті, він здійснюється лише під контролем влади РФ з великою кількістю обмежень. За порушення передбачені штрафи від 300 тис. до 1 млн рублів.

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"Газпром нефть" знайшла лазівку в законі завдяки співпраці з місцевим Bitcoin-майнером. Сама компанія безпосередньо не працюватиме з біткойном, а лише забезпечуватиме центри обробки даних енергією, що виробляється з попутного нафтового газу. А BitRiver розвиватиме цифрову інфраструктуру в сфері нафтової промисловості на базі нових обчислювальних потужностей.

Обмеження в Україні щодо криптобірж

Нещодавно Monobank обмежив виведення грошей з криптовалютних бірж. Українці не можуть зарахувати гроші на свої банківські картки з Binance.

У банку пояснили, що можуть припиняти транзакції з іноземною валютою, якщо є підозра щодо їхнього зв’язку з забороненою діяльністю, зокрема й перекази електронної валюти. Оскільки такі перекази заборонені, то банк не зараховує платежі.

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Нововведення стосувалося лише популярної криптобіржі Binance, але не рекомендували клієнтам здійснювати платежі й з іншими біржами.

Водночас представник згаданої криптобіржі нагадав, що раніше НБУ обмежив операції з купівлі криптовалюти до 100 тис. грн на місяць, щоб зменшити відтік капіталу з країни. Відтак дії Monobank пов’язують з технічною неможливістю банку проконтролювати ліміт.

Аналогічна проблема з прямим виведенням грошей на гривневі картки виникла в клієнтів ПриватБанку. Там обмеження ввели ще з 16 березня, але заборона не стосується українських біткоїн-бірж.

"Сьогодні" раніше розповідали, як українським біженцям в Італії знайти роботу та на яку зарплату розраховувати, а також показували, чим здивував британський Королівський монетний двір.

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