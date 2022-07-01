"Северный поток-1" приостановит работу: в чем причина

Газопровод "Северный поток-1" временно приостановит работу / Фото: Getty Images, Коллаж: Сегодня

Российский обходной газопровод "Северный поток-1" перестанет функционировать с 11 июля. Компания Nord Stream AG отключит обе нитки газопровода в рамках планового ремонта.

Как сообщает пресс-служба компании, работы продлятся до 21 июля.

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Отмечается, что в ходе профилактических работ специалисты будут тестировать механические компоненты и систему автоматизации. Это необходимо для обеспечения эффективной, безопасной и надежной эксплуатации газопровода.

В июле российский "Газпром" на 60% сократил поставки газа по газопроводу "Северный поток-1", объяснив это сложностями ремонта оборудования из-за международных санкций.

"Северный поток – 1" против европейского законодальства

Российский газопровод следует остановить, так как он запущен с нарушением законодательства и несет опасность для Украины и всего ЕС.

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В этом уверена директор по вопросам взаимодействия с госорганами и международными организациями "Оператора ГТС Украины" Ольга Белькова.

В комментарии изданию НВ она объяснила, что в 2020 году немецкое правительство на 10 лет сделало исключение из общих правил и вывело этот газопровод из-под действия европейского законодательства.

Ранее "Сегодня" писали, как Россия может потерять часть газопровода "Северный поток-2", и рассказывали, почему в Германии объявили режим тревоги.